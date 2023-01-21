Bakan Akar'ın açıklamaları sonrası İsveç 'son dakika' koduyla geçti: Türkler izin vermiyor
NATO üyelik başvurusu Türkiye'nin 'terörle mücadele' vetosuna takılan İsveç'te ırkçı ve İslam düşmanı olarak bilinen aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine onay verilmişti. Skandal onay sonrası Ankara'dan peş peşe tepkiler gelirken İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyareti iptal edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önemi kalmadı" dedi. Bakan Akar'ın bu açıklamaları İsveç'te son dakika koduyla geçti.
İsveç'ten 'Böyle mi NATO'ya girecekler?' sorusunu sık sık tekrarlatan görüntüler geliyor. Terör örgütü YPG'ye ait bir banka hesabının dahi olduğu İsveç, önce Başkan Erdoğan'a yönelik skandal bir eyleme sahne olmuştu. İsveç ve Türkiye arasında yükselen tansiyondan faydalanmak isteyen aşırı sağcı Rasmus Paludan ise İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunmuştu. İsveç de bu eylemin gerçekleştirilmesini kabul etti.
İsveç'in ifade özgürlüğü kisvesi altında onay verdiği bu eyleme Türkiye'den anında tepki geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Pal Jonson'un ziyaretinin 'Önemi kalmadı' ifadeleri ile iptal edildiğini duyurdu. Bu açıklama İsveç basınında 'son dakika' koduyla duyuruldu.
"EV ÖDEVLERİNİ YAPMALARINI BEKLİYORUZ"
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson 'un Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretine ilişkin daha önce yaptığı "süreci değerlendiriyoruz" açıklaması hatırlatılarak, ziyarete ilişkin son durumun sorulması üzerine Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklediğini belirterek sözlerine başladı.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid'de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, "Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya'nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
"BU KABUL EDİLEMEZ"
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonları ile son olarak da İsveç polisinin "Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı" iddia edilen gösteriye izin vermesine yönelik haberleri hatırlatan Akar, "Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması, tedbir alınması gerekirdi" diye konuştu.
"BİR ÖNEMİ KALMADI BİZ DE İPTAL ETTİK"
Bu konudaki tepkilerini "Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı" kapsamında bir araya geldiği İsveç Savunma Bakanı Jonson'a ilettiğini aktaran Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye yönelik bu alçak, iğrenç eylemler sonunda hiçbir tedbir alınmadığını üzülerek müşahede ettik. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.
'TÜRKİYE İZİN VERMİYOR'
İsveç medyası Akar'ın sözlerini 'Son dakika' koduyla okuyucularına duyurdu. İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet'teki haberde, bugün aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştireceği ifade edilirken YPG/PKK destekçisi Rojava Komitelerinin de eyleme destek vereceği vurgulandı. Yapılacak gösterinin Kürt örgütü Kürt Demokratik Toplum Merkezi tarafından organize edildiği de vurgulandı.
"Türkiye: Pal Jonson gelmemeli" başlıklı haber ile, Akar'ın son açıklamaları 'son dakika' koduyla duyuruldu.
Expressen'de "Pål Jonson'ın Türkiye'ye gelmesine izin verilmiyor" başlığı ile sunulan haberde, "Savunma Bakanı Pal Jonson, Stockholm'deki gösteriler nedeniyle Türkiye'ye planladığı ziyaretten alıkonuldu" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin PKK'nın rezalet eylemine gösterdiği tepkinin hatırlatıldığı haberde Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmak için izin aldığı belirtildi.
Haberde, Paludan'ın skandal eyleminin ardından NATO ve Erdoğan'a karşı bir gösteri düzenleneceği belirtildi. Polis korumasında yapılacak eyleme Türkiye'nin tepki verdiği dün de İsveç'in Ankara büyükelçisinin Dışişleri'ne çağırıldığı vurgulandı.
"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE İZLENECEK"
SVT Nyheter, Savunma Bakanı Pål Jonson'ın ziyaretinin iptal edildiğini son dakika koduyla okuyucularına duyurdu. Haberde, "Stockholm'de bugün Türkiye ve İsveç'in NATO başvurusuyla bağlantılı olarak çok sayıda gösteri bekleniyor. Büyük bir polis operasyonu planlanıyor ve merkezi başkentin büyük bir kısmı insansız hava araçlarıyla izlenecek." ifadeleri kullanıldı.
TÜRKİYE'DEN TEPKİLER!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz" dedi. Sözcü Kalın, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemine izin verilmesine tepki gösterdi. Kalın, "Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç polisi tarafından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde "Kur'an-ı Kerim yakma eylemine" izin verilmesine tepki göstererek "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir eyleme izin veren İsveç hükümetini ve polisini kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmayı hedefleyen bir eyleme İsveç makamlarınca izin verilmesini lanetliyor, şiddetle kınıyorum" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini "alçaklık" olarak niteleyerek, "Söz konusu İslam düşmanı, ırkçı, faşist siyasetçiye böylesi bir eylem için onay verenler ateşle oynuyor." ifadesini kullandı.
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