Bakan Akar’ın açıklamaları sonrası İsveç ’son dakika’ koduyla geçti: Türkler izin vermiyor

İsveç'ten 'Böyle mi NATO'ya girecekler?' sorusunu sık sık tekrarlatan görüntüler geliyor. Terör örgütü YPG'ye ait bir banka hesabının dahi olduğu İsveç, önce Başkan Erdoğan'a yönelik skandal bir eyleme sahne olmuştu. İsveç ve Türkiye arasında yükselen tansiyondan faydalanmak isteyen aşırı sağcı Rasmus Paludan ise İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunmuştu. İsveç de bu eylemin gerçekleştirilmesini kabul etti.