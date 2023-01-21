İETT asırlık ağaca tosladı: 7 kişi yaralandı
Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden İstanbul'un toplu ulaşım sisteminde bir İETT kazası daha yaşandı. Sarıyer'de kavşaktan hızla dönmeye çalışan İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı. Otobüs hurdaya dönerken 7 yolcu ise yaralandı
Sarıyer'de Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesi önünde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada 7 vatandaş yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT şoförü Mesut Koçkar, yönetimindeki 34 TP 5327 plakalı otobüsün kontrolünü Bahçeköy Caddesi üzerinde kaybetti.
Hızla kavşağa giren otobüs şoförü havanın da yağışlı olması nedeniyle yol kenarında bulunan asırlık meşe ağacına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri asırlık ağacın, otobüse sıkışan dallarını kesti.
7 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı.
Kazanın hastane yakınında olması ise olası bir faciayı önledi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı yolcular, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesine kaldırıldı.
3 KİŞİDE EZİK VAR
Yaralılardan 4 yolcu ayakta kontrol edilirken çarpışma nedeniyle vücudunda ezikler oluşan 3 vatandaş ise tedavi edildi.
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen vatandaşlar taburcu edilirken polis ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın tarihi belli oldu mu? Tarih ve kanal için flaş iddia...
- Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? İkinci dönem ayın kaçında başlayacak 2022 - 2023?
- EYT'de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?
- İlk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri
- Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2023? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla kura tarihi açıklandı mı?
- GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE | 21 Ocak GS Antalyaspor maçı kesintisiz, canlı yayın nereden izlenir?
- Sağlık Bakanlığı 2. alım olacak mı, var mı? Sağlık Bakanlığı ikinci alım duyurusu geldi mi? Son açıklamalar sayfası...
- EKPSS kura atama sonuçları açıklandı mı? 2023 EKPSS engelli memur tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?