13 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'nin en büyük çevre hareketi: Sıfır Atık Projesi

Türkiye'nin en büyük çevre hareketi: Sıfır Atık Projesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2023
ABONE OL
Türkiye’nin en büyük çevre hareketi: Sıfır Atık Projesi

Türkiye yaptığı büyük atılımlarla yeni dünya düzenine her açıdan adapte oluyor. Onlardan biri de Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve büyük bir başarı ile sürdürülen Sıfır Atık Projesi. Peki, Sıfır Atık Projesi nedir? O süreçte neler yaşandı? Türkiye'ye ne faydalar sağladı? İşte en büyük çevre hareketi "Sıfır Atık" Projesinin hikayesi…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA