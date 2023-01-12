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Son dakika: Sıfır Emisyon Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Tarihi atılım

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Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Son dakika: Sıfır Emisyon Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Tarihi atılım

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Elimizdeki tüm kaynakları tüm insanlığın hizmetine sunan bir anlayışla hareket edeceğiz." diyen Başkan Erdoğan, "Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE Ve Yenilik Atılımı'nda önümüzdeki dönemde gücümüze güç katacak bir hamle olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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