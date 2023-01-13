Türkiye'nin en büyük çevre hareketi: Sıfır Atık Projesi

Türkiye yaptığı büyük atılımlarla yeni dünya düzenine her açıdan adapte oluyor. Onlardan biri de Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve büyük bir başarı ile sürdürülen Sıfır Atık Projesi. Peki, Sıfır Atık Projesi nedir? O süreçte neler yaşandı? Türkiye'ye ne faydalar sağladı? İşte en büyük çevre hareketi "Sıfır Atık" Projesinin hikayesi…