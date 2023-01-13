Vasiyetiyle Türkiye’yi duygulandıran şehit Yusuf Ataş’ın ismi anasınıfında yaşayacak

"OĞLUM VATAN İÇİN ŞEHİT OLDU"



Anasınıfına şehit oğlunun isminin verilmesinden mutlu olduğunu söyleyen polis memuru babası Necat Ataş, "Oğlum vatan için şehit oldu. Benim evladım son şehit de olmayacak, ilk şehit de değildir. Bu topraklar yıllarca şehit vermiştir, verecektir de. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Vatan için can verenler ölü değil şehittir. Benim oğlum da vatan için şehit olmuştur. İstediği makama ulaşmıştır. Tabi bir baba için evladını kaybetmek zordur. Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin. Bir babanın annenin evladını yitirmesi kadar zor bir şey yoktur" dedi.