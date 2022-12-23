"Sıfır Atık Medya Ödülü" Turkuvaz Medya'ya: Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi'nde verilen ödülü A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen aldı

YALNIZCA YÜZDE 20'Sİ GERİ KAZANILABİLİYOR

Doğal kaynakları tüketirken aynı zamanda atık dağlarının da oluşmasına neden olunduğuna işaret eden Erdoğan, "Halbuki yaşamımızı kolaylaştırması için kullandığımız malzemelerin birçoğu, çok kısa süreli ihtiyaçları gidermek için tüketim döngümüze dahil ettiğimiz vazgeçilebilir ürünler." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası raporlarına göre, dünyada oluşan atık miktarının yalnızca yüzde 20'sinin geri kazanıldığını, geri kalan miktarın ya depolandığını ya da doğaya terk edildiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Doğaya bırakılan atıkların bedelini sularımıza, toprağımıza ve havaya karışan kimyasallar ve plastik parçacıkları olarak ödüyoruz. Dahası bu kalıntılar sofralarımıza kadar ulaşıyor, soluduğumuz havayı kirletiyor. Son bir asırdır ürettiğimiz sadece plastik atık miktarı dünyamızdaki su ve karasal canlı ağırlığının neredeyse iki katına tekabül ediyor. Bu listeyi uzatmak mümkün. Artık sorunları konuşmaktan öteye geçmeli ve çözümün bizzat parçası olmalıyız. Belki de bunu yapabilecek son nesil biziz."

Emine Erdoğan, bu bakış açısıyla 5 sene önce bir hayalle yola çıktıklarını, 2017'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlattıkları Sıfır Atık Projesi'nin halkın da teveccühü ile gönülden gönüle büyüdüğünü dile getirdi.