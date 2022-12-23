"Sıfır Atık Medya Ödülü" Turkuvaz Medya'ya: Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi'nde verilen ödülü A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen aldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gençlere önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Bizlerle başlayan Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya ve gelecek nesillere miras kalacak" ifadelerini kullanırken artık sorunların konuşmaktan öteye geçilmesi gerektiğini vurguladı. Düzenlenen törende "Sıfır Atık Medya Ödülü" Turkuvaz Medya'ya verilirken, ödülü A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen aldı.
Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.
EN DEĞERLİ MİRAS YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA
Erdoğan sadece Türkiye'nin değil dünyanın geleceği için attıkları somut adımların nişanesi olan Sıfır Atık hareketinin 5. yılında olduklarını anımsatarak, projeye destek veren kurum, kuruluşlar ile özel sektör temsilcilerine ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.
Dünyanın tüm inançlarında, kadim kültürlerde tabiatın insanın yuvası, ana vatanı olduğunu, ayak basılan toprağın nice medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlatan Erdoğan, bu medeniyetlerden sayısız eser kalmış olsa da bugüne ulaşan en değerli mirasın yaşanabilir bir dünya olduğunu söyledi.
TABİAT YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
İnsanlığın ortak mirası olan tabiatın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, yapılan araştırmaların, dünyanın 1 yıllık doğal kaynaklarının henüz yılın yarısındayken tüketildiğini gösterdiğini, "Dünya Limit Aşım Günü" olarak bilinen bu ölçüme göre 2022'de tüm kaynakların temmuz ayı itibarıyla tüketildiğini kaydetti. Erdoğan, "Bu hızlı üretim ve tüketim alışkanlıkları sonucunda oluşan kaynak açığımızı, bir sonraki yıldan ödünç alarak kapatıyoruz." dedi.
YALNIZCA YÜZDE 20'Sİ GERİ KAZANILABİLİYOR
Doğal kaynakları tüketirken aynı zamanda atık dağlarının da oluşmasına neden olunduğuna işaret eden Erdoğan, "Halbuki yaşamımızı kolaylaştırması için kullandığımız malzemelerin birçoğu, çok kısa süreli ihtiyaçları gidermek için tüketim döngümüze dahil ettiğimiz vazgeçilebilir ürünler." ifadelerini kullandı.
Dünya Bankası raporlarına göre, dünyada oluşan atık miktarının yalnızca yüzde 20'sinin geri kazanıldığını, geri kalan miktarın ya depolandığını ya da doğaya terk edildiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
"Doğaya bırakılan atıkların bedelini sularımıza, toprağımıza ve havaya karışan kimyasallar ve plastik parçacıkları olarak ödüyoruz. Dahası bu kalıntılar sofralarımıza kadar ulaşıyor, soluduğumuz havayı kirletiyor. Son bir asırdır ürettiğimiz sadece plastik atık miktarı dünyamızdaki su ve karasal canlı ağırlığının neredeyse iki katına tekabül ediyor. Bu listeyi uzatmak mümkün. Artık sorunları konuşmaktan öteye geçmeli ve çözümün bizzat parçası olmalıyız. Belki de bunu yapabilecek son nesil biziz."
Emine Erdoğan, bu bakış açısıyla 5 sene önce bir hayalle yola çıktıklarını, 2017'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlattıkları Sıfır Atık Projesi'nin halkın da teveccühü ile gönülden gönüle büyüdüğünü dile getirdi.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ TEBRİK
Gelinen noktada sektörlerde döngüsel ekonomi ve çevre dostu üretim modelleri konusunda önemli gelişmelerin kaydedildiğini belirten Erdoğan, sorumluluk alarak sürdürülebilirlik raporlarını hazırlayan ve daha yeşil üretim modellerini benimseyen sektör temsilcilerini tebrik etti.
Emine Erdoğan, sıfır atığın insanlığın geleceği adına başlatılmış bir sorumluluk hareketi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sıfır atık, atıkların aslında birer enerji kaynağı olduğu bilinciyle, doğayla uyum içinde ve sürdürülebilir bir yaşam felsefesinin ürünüdür. Modern insanın unuttuğu, tabiat ile arasındaki gönül bağını pekiştirme yolunda atılmış bir adımdır. Bu bakış açısıyla geçtiğimiz 5 senede Türkiye'nin ortaya koyduğu örneklik bugün tüm dünya ülkelerine ilham oluyor. Eylül ayında başta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri olmak üzere 'sıfır atık' idealine inanan onlarca yabancı devlet başkanı eşi, bakan ve BM temsilcisi ile küresel bir iyi niyet beyanı imzaladık ve dünyada sıfır atık uygulamasını yaygınlaştırmak için birlikte çalışacağımıza dair söz verdik. Her geçen gün imzacı sayısının arttığı iyi niyet beyanı, Sıfır Atık Projemize küresel ilgi ve desteğin kurumsallaşması yolunda önemli bir adım oldu."
ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ
Bir müjde paylaşmak istediğini aktaran Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde ülkemiz tarafından BM Genel Kurulu'na sunulan 'Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için sıfır atık uygulamalarının teşvik edilmesi' konulu karar tasarısı, 105 ülkenin eş sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar ile 2023 itibarıyla 30 Mart tarihi dünyanın her yerinde Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak." diye konuştu.
Emine Erdoğan, bu tarihi kararın bir diğer sonucu olarak BM bünyesinde ve Türkiye'nin girişimleriyle bir Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulması için de çalışmalara başladıklarını aktararak, şunları söyledi:
"Sıfır atık konusundaki tecrübelerimizi dileyen her ülkeyle paylaşmaya, sıfır atığı küresel bir harekete dönüştürmek için ne gerekiyorsa ortaya koymaya Türkiye olarak hazırız. 5 sene önce bu topraklarda umutlarla ektiğimiz tohum, bugün gölgesi en uzak ülkelere kadar ulaşan büyük bir çınara dönüşüyor. Bu başarı öncelikle sıfır atığı bir hayat felsefesi olarak benimseyen ve gönüllü katkıları ile zenginleştiren halkımızındır. Yüreği doğa ile çarpan tüm çevre kahramanlarına canıgönülden teşekkür ediyorum."
"ÇEVRE DUYARLILIĞI KONUSUNDA ÖRNEK OLACAK BİR POTANSİYEL TAŞIDIĞINIZA İNANIYORUM"
Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Zirvesi bu sene 'iklim ve gençlik' gibi çok kıymetli bir tema altında düzenleniyor. Yeryüzü emanetini devralacak gençlerimiz ve çocuklarımızın olmadığı bir mücadelenin başarıya ulaşması mümkün değildir." dedi.
Çocuklara ve gençlere seslenen Erdoğan, şunları söyledi:
"Toprağı 'sadık yari' olarak gören, dünyanın ilk çevre nizamnamesini yazan, ilk hayvan hastanesini kuran, ağaç kesmeyi baş kesmekle bir tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Bu topraklarda yaşamış atalarımızın mirası yalnızca temiz ve yaşanabilir bir doğa değildir. Aynı zamanda yaratılan her mahlukata hürmet ve saygıyla yaklaşan bir zihniyet mirasıdır. Bu bilinçle bir tek ülkemizde değil, dünyada da çevre duyarlılığı konusunda örnek olacak bir potansiyel taşıdığınıza inanıyorum. Her biriniz; ailenizde, çevrenizde, üniversitenizde, mahallenizde atıksız ve sürdürülebilir bir yaşamın oluşturulmasına öncülük edebilirsiniz. Modern hayatın kısa ömürlü kullan-at ürünler üzerinden insanı sürekli tüketime teşvik ettiği bir ortamda, hakiki değerlerin savunucusu olabilirsiniz. Bizlerle başlayan Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya ve gelecek nesillere miras kalacak. Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak inşallah."
Sanayileşmeyle doğaya hükmedebileceği yanılgısına kapılan insanoğlunun, bugün doğa ile yeniden barışmanın yollarını ararken, kendilerinin doğanın bir parçası olduklarını hiç unutmamış olmanın avantajını yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, "Tarih sayfaları, tabiat yaşam mücadelesi verirken sorumluluk üstlenmeyen ülkeler karşısında, Türkiye'nin krizi çözüme kavuşturacak yolda üstlendiği liderliği yazacak. Satırlar, bugün burada ödül alanlar başta olmak üzere tüm sıfır atık gönüllülerinin hikayesinden oluşacak. Bu vesileyle ödül alacak tüm kişi ve kurumları tebrik ediyor, ortak evimiz dünyamızı korumak için gösterdikleri üstün çaba için yürekten teşekkür ediyorum. Hiç şüphe yok ki gönüllü katkılarınızın en güzel mükafatı tabiatta açılan yaraları biraz olsun sarabilmiş olmaktır." diye konuştu.
KURUMLARA TEŞEKKÜR
Emine Erdoğan, 5. yılını tamamlayan Sıfır Atık Projesi'nin bugünkü başarısına ulaşmasındaki katkılarından dolayı başta projenin yürütücüsü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve emeği geçen diğer bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
TURKUVAZ MEDYA'YA ÖDÜL
Törende "Sıfır Atık Medya Ödülü" Turkuvaz Medya'ya verildi. Ödülü A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen aldı.
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