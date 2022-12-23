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Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Sıfır Atık Projesi" 5 yaşında! A Haber özel yayın

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni" Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. A Haber zirveyi uzman konuklarıyla anbean takip ediyor. Sıfır atık ödülü alan öğretmen Ayşin Kahramantekin ve iklim elçisi Damla Demir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 10:53
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Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Sıfır Atık Projesi 5 yaşında! A Haber özel yayın

2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi 5 yaşında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni" Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Sıfır Atık Projesi 5 yaşında! A Haber özel yayın

A Haber zirveyi alanında uzman konuklarıyla takip ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

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Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Sıfır Atık Projesi 5 yaşında! A Haber özel yayın

Sıfır atık ödülü alan öğretmen Ayşin Kahramantekin ve iklim elçisi Damla Demir konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Sıfır Atık Projesi 5 yaşında! A Haber özel yayın

Baştan beri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin yürüttüğü sıfır atık projesinden ilham alarak okullarda Sayın Bakanımızın önderliğinde bir sürü proje yürütüyoruz.

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Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Sıfır Atık Projesi 5 yaşında! A Haber özel yayın

Bunlardan bir tanesi de çevre dostu okullar. Bu okullarda enerji verimliliği enerji tasarrufuyla alakalı güneş enerji sistemleri kuruluyor.