Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Sıfır Atık Projesi" 5 yaşında! A Haber özel yayın

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni" Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. A Haber zirveyi uzman konuklarıyla anbean takip ediyor. Sıfır atık ödülü alan öğretmen Ayşin Kahramantekin ve iklim elçisi Damla Demir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.