Sıfır Atık Projesi 5 yaşında! Bakan Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI

Son safhaya geldik diyebiliriz. Daha önce Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını yaptık ve bu kampanya çerçevesinde 5 milyon 135 bin geçerli başvuru oldu. Kuralarımızı çekiyoruz, inşaatlarımıza başladık. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz.

Alt gelirle ilgili bu talep karşısında yine kayıtsız kalmayacağız hemen bu projenin tamamlanmasına müteakip yine gençlerimize, emeklilerimize, dar gelirli tüm vatandaşlarımıza 2. etabın da projesini inşallah en kısa zamanda paylaşacağız. Biz millerimiz dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları budur, bu yöndeki çalışmalara devam edeceğiz.