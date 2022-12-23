Sıfır Atık Projesi 5 yaşında! Bakan Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emin Erdoğan öncülüğünde sürdürülen Sıfır Atık Projesi 5 yaşında. Bu kapsam tüm Türkiye’de bir sıfır atık devrimi yapılırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni" yapılıyor. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, ülke ekonomisine her geçen gün katkı sağlıyor. 5 yıllık süreçte ekonomik olarak 62.2 milyar TL kazanç sağlayan Sıfır Atık Projesi'nin, 20 yılda ekonomiye 100 milyar TL katkı sunarak, 20 bin kişiye de yeni istihdam alanları açması hedefleniyor.
Yapılan çalışmalarla 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 27.2'ye çıkarıldı. Hedef 2023 yılında bu oranı önce yüzde 35'e, 2035 yılında ise 60'a çıkarmak.
Proje kapsamında bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni düzenlenecek. Zirve, Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde yapılacak.
Konuyla ilgili Bakan Kurum A Haber'de şu açıklamaları yaptı:
Bugün çok heyecanlıyız. Gerçekten ufak hedeflerle başlatılan ama bugün çığ gibi büyüyen bir projemiz var. Bu Sıfır Atık Projesi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlattığımız proje bugün tüm dünyaya yayılan bir proje haline geldi. Sıfır atık 5. yaşına girdi. Artık biz onu çocuğumuz gibi büyütüyoruz. Haliç 90'lı yıllarda kirliliği kokunun yanında gezilmeyen bir alandı ve bu 97 yılına kadar sürdü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı döneminde mezbahanelerin kaldırıldığı ve etrafında yürüyüp dinlenebileceğiniz nefes alabileceğiniz bir alana dönüştü. Bu zirveyi Haliç'te yapmak ayrıca bir anlamı var.
2017 yılında başlayan bu hareket Türkiye'nin yapmış olduğu en büyük çevre hareketi haline geldi. Bu anlamda bakıldığı zaman çok kıymetli ve değerli. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlık binaları, kamu binalarımız da başlayan sıfır atık uygulaması bugün 150 bin kamu kurum kuruluşunda uygulamaya geçirildi. O gün için atıklarımızda geri dönüşüm miktarı yok denecek kadar azdı. Bugün atıklarımızın yüzde 27'sini dönüştüren bir ülke haline geldik. Bu anlamda sıfır atık bizim için kıymetli. Sıfır atık bir yaşam kültürdür. Artık bu gidişata gidecek nesiliz. Çocuklarımız, gençlerimiz için bunu yapmak istiyoruz, ülkeyi onlara emanet edeceğiz. Onlara güzel bir ülke bırakmak zorundayız. İşte bu yüzden Sıfır Atık Projesi'ni çok önemsiyoruz. Emine Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu vizyonu kendileri de sahiplenmek suretiyle her çevre projesinde yanımızda oldular.
Anıt ağaçlarımızı koruyoruz, onları gelecek nesillere en güzel haliyle bırakmak için çalışıyoruz. Mağaralarımızı, göllerimizi akarsularımızı koruyoruz. Yutak alanlarımız, yeşil alanlarımız çok önemli. Millet Bahçesi projelerini yapıyoruz. 2053'te sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda yutak alanlarımız oldu. Binalarımız da sıfır enerjili konsepte geçiyoruz. Burada sıfır atık kültürünü Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında uygulamaya geçiriyoruz. Atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Isı yalıtımdan en iyi şekliyle faydalanıyoruz. Yağmur sularını biriktirip sulamada kullanıyoruz. Yenilebilir enerjiden enerji elde etmek suretiyle yine ortak evimiz dünyamızı korumak adına çok önemli adımlar atıyoruz.
Proje bugün yerelden tüm dünyaya yayılmış durumda. Bugün 150 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulanıyor. Atıklarının yüzde 27'sini dönüştüren bir ülkeyiz. Son 10 dakikada dünyada 5 bin 900 ton plastik atık oluştu. Dünyada son 10 dakikada 25 bin ton gıda çöpe atıldı. Sıfır atık 105 ülkenin katılımıyla dünya markası oldu. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda sıfır atığın yüzyılı olacak. Tüm sektörlerde, Anadolu'dan Türkiye'ye, tüm dünyaya yayacağız. 2053'te net sıfır emisyon hedefini yakalayacağız. Sıfır atık gençlerimiz, umutlarımız için yapılan proje.
ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI
Son safhaya geldik diyebiliriz. Daha önce Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını yaptık ve bu kampanya çerçevesinde 5 milyon 135 bin geçerli başvuru oldu. Kuralarımızı çekiyoruz, inşaatlarımıza başladık. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz.
Alt gelirle ilgili bu talep karşısında yine kayıtsız kalmayacağız hemen bu projenin tamamlanmasına müteakip yine gençlerimize, emeklilerimize, dar gelirli tüm vatandaşlarımıza 2. etabın da projesini inşallah en kısa zamanda paylaşacağız. Biz millerimiz dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları budur, bu yöndeki çalışmalara devam edeceğiz.
"ORTA GELİRLİYE İLK DEFA YAPIYORUZ"
Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz de kendi projeleri içerisinde bu kampanyaları yürütecek. Yine Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, Türk Hava Yolları ile birlikte Arnavutköy'de bir arsası var bu arsada da kura çekme sistemiyle ama orta gelirliye ilk defa bunu yapıyoruz. Orta gelirde kura sistemiyle oradaki memur kardeşlerimize orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik bir projeyi de inşallah İstanbul'a müjdeleyeceğiz.
"EVİ OLMAYANA POZİTİF AYRIMCILIK OLACAK"
Gelirden ziyade evinin olup olmaması öncelik olacak. Orada evi olmayan vatandaşlarımıza pozitif bir ayrımcılık sunmak istiyoruz. Nureddin Nebati Bakanımızla yine ekip arkadaşlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları ve takibi çerçevesinde böyle bir durum ortaya çıkardık. Çünkü evi olmayan vatandaşımız ilk defa ev alacak. O ev alacak vatandaşlarımıza bir ayrıcalık sunmak istiyoruz. Bu manada onların kredi faiz oranları diğerlerinden biraz daha farklı olacak.
"YÜZDE 25'İN ÜSTÜNDE BİR ZAMMI KABUL ETMESİNLER"
Konut kira artışlarıyla ilgili bir sınırlama getirdik. Bu destekleri yapmaya devam edeceğiz. Konut kira artışıyla alakalı biz bir düzenleme koyduk. Haziran ayının sonuna kadar kira artışını yüzde 25 ile sınırladık. Çünkü bu enflasyonun geçici bir enflasyon olduğunu düşünüyoruz. Geçici süreçte el birliği içerisinde hepimiz birbirimize yardımcı olacağız bu süreci birlikte aşacağız. Bu düzenlemeye uymayanlarla alakalı hukuki bir süreç vatandaşlarımız başlatabilir. Bu manada da mahkemelerimiz olan düzenleme çerçevesinde karar almak durumdalar. Dolayısıyla bize bildirebilirler hukuki süreci başlatabilirler ama yüzde 25'in üstünde bir zammı kesinlikle kabul etmesinler
Coşkumuzu inşallah tüm Türkiye ile paylaşacağız. Ben tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımız arz ediyorum. Gerçekten geleceğimiz adına, gençlerimiz adına, çevremiz doğamız adına çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Sıfır atığın 5. yılını kutluyoruz.
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