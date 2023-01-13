Bursa’da intikamını 14 yıl sonra aldı! Trafikte dehşet saçtı

ARAÇTAN İNİP KONTROL ETTİ



Bu arada, saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Orhan Korkmaz'ın, kullandığı araçla Zümrüt'ün aracını sıkıştırıp yanına yaklaşarak ateş ettiği, ardından da inip durumunu kontrol ettiği görüldü.