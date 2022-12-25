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Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık mesajı: Dünyaya miras kalacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık mesajı: Dünyaya miras kalacak

Sıfır Atık Projesi'nin 5. yılında gençlere seslenen Emine Erdoğan, "Toprağı “sadık yâri” olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden küresel bir çevre modeli haline gelen Sıfır Atık Projesi ile ilgili önemli mesajlar verdi.

AĞAÇ KESMEK BAŞ KESMEKTİR
Sıfır Atık Projesi'nin 5. yılında gençlere seslenen Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Toprağı "sadık yâri" olarak gören, ağaç kesmeyi baş kesmekle aynı tutan bir medeniyetin mirasçıları olduğunuzu unutmayın. Sıfır Atık hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya miras kalacak."

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
"Türkiye'nin Sıfır Atık uygulamalarıyla dünyaya ilham olmasına ve küresel Sıfır Atık idealimiz için Birleşmiş Milletler'de yürüttüğümüz sürece destek veren başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Sıfır Atık Projesi 5 yaşında SIFIR ATIK PROJESİ 5 YAŞINDA

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