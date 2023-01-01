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2023 MP yılbaşı özel çekilişi! Milli Piyango son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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2023 MP yılbaşı özel çekilişi! Milli Piyango son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango son 4 rakamına göre 2 bin TL kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 9. 10. 11. 12. 13. kategori çekilişlerinde 400 TL - 3.000 TL arası ikramiye dağıtılacak. Bu çekilişte son 4 rakama göre 2.000 TL ikramiye verilecek. Peki, Milli Piyango son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? İşte haberin detayları...

Son 4 rakamına göre ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Yılbaşı çekilişinde en çok merak edilenlerden biri de son 4 rakama göre ikramiye kazanan numaralar oldu. Büyük umutlarla bilet alan vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? İşte cevaplar...

SON 4 RAKAMINA GÖRE 2.000 TL KAZANAN NUMARALAR

0315 0538 0602 0666 0767 0856 1160 1324 1349 1542

1672 1720 1755 1923 2167 2189 2201 2377 2392 2454

2523 2686 3041 3312 3448 3603 3843 4062 4116 4922

5952 5966 6132 6135 6855 6970 7305 7366 7410 7433

7677 7718 8064 8181 8251 8346 8517 8551 8617 8760

8775 8807 8896 8955 9064 9403 9731 9761 9833 9981

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçları Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu şöyle:

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
1 ₺200.000.000 ₺200.000.000*
2 ₺20.000.000 ₺40.000.000
10 ₺2.000.000 ₺20.000.000
20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
30 ₺500.000 ₺15.000.000
100 ₺50.000 ₺5.000.000
240 ₺20.000 ₺4.800.000
300 ₺10.000 ₺3.000.000
1.100 ₺5.000 ₺5.500.000
10.000 ₺3.000 ₺30.000.000
60.000 ₺2.000 ₺120.000.000
300.000 ₺800 ₺240.000.000
700.000 ₺400 ₺280.000.000
2.000.000 ₺200 ₺400.000.000
63 Tes. İkr. ** ₺200.000 ₺12.600.000
3.071.866 - ₺1,395,900,000

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

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