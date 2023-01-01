2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri? Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar!

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini aranacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.