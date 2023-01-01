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2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri? Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri? Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar!

Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Çekiliş takvimine göre, 6'ncı kategoride 50 bin TL ikramiye çekilişi yapıldı. Büyük umutlarla bilet alan vatandaşlar, sonuçları sorgulamaya başladı. Peki, 2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar...

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişinde 50 bin TL ikramiye kazanan numaralar merak ediliyor. 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi için bilet satın alan vatandaşlar, hangi numaralara hangi ikramiyenin çıktığını araştırıyor. Peki, 2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar listesi sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO 50.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0406392

0439742

0589275

0595348

0668631

0957193

1218698

1291752

1312830

1338036

1365698

1402276

1536582

1580111

1661612

1674011

1680580

1727052

1924071

1964682

1978909

2008134

2080531

2180411

2230162

2432666

2441213

2543616

2560788

263482

2666796

2850503

2953796

2991029

2991740

3030498

3490276

3497864

3588162

3659077

3930870

3940923

3970011

3973697

3976334

3988081

4099344

4186434

4205803

4475025

4484524

4572359

4716084

4740960

4761225

4935310

4956803

5050496

5185083

5366836

5419143

5928391

5958343

6084857

6268699

6295632

6410198

6473027

6532309

6886745

6930676

7049747

7086761

7221470

7279397

7471350

7553250

7612849

7771837

7878719

7950655

7951082

7977224

8054060

8123944

8129519

8150562

8245767

8330365

8429818

8612478

8733335

8849935

8941909

9398121

9398961

9524472

9716923

9807090

9925993

Milli Piyango yılbaşı çekilişi nereden izlenir? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini aranacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

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