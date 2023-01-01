2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri? Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar!
Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Çekiliş takvimine göre, 6'ncı kategoride 50 bin TL ikramiye çekilişi yapıldı. Büyük umutlarla bilet alan vatandaşlar, sonuçları sorgulamaya başladı. Peki, 2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar...
Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişinde 50 bin TL ikramiye kazanan numaralar merak ediliyor. 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi için bilet satın alan vatandaşlar, hangi numaralara hangi ikramiyenin çıktığını araştırıyor. Peki, 2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 50 bin TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 50.000 TL ikramiye kazanan numaralar listesi sorgulama ekranı...
MİLLİ PİYANGO 50.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
0406392
0439742
0589275
0595348
0668631
0957193
1218698
1291752
1312830
1338036
1365698
1402276
1536582
1580111
1661612
1674011
1680580
1727052
1924071
1964682
1978909
2008134
2080531
2180411
2230162
2432666
2441213
2543616
2560788
263482
2666796
2850503
2953796
2991029
2991740
3030498
3490276
3497864
3588162
3659077
3930870
3940923
3970011
3973697
3976334
3988081
4099344
4186434
4205803
4475025
4484524
4572359
4716084
4740960
4761225
4935310
4956803
5050496
5185083
5366836
5419143
5928391
5958343
6084857
6268699
6295632
6410198
6473027
6532309
6886745
6930676
7049747
7086761
7221470
7279397
7471350
7553250
7612849
7771837
7878719
7950655
7951082
7977224
8054060
8123944
8129519
8150562
8245767
8330365
8429818
8612478
8733335
8849935
8941909
9398121
9398961
9524472
9716923
9807090
9925993
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.
Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı?
- Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi nereden, nasıl alınır? Milli Piyango ikramiyeleri ne zaman yatacak?
- Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler, hangi isimler katılacak?
- Evliya Çelebi Seyahatname'de 1663'te Uyvar Kalesi'nin fethine katıldıktan sonra yola çıkıp hangi şehre kadar gittiğini ancak şehre ulaşmasına bir gün kala geri döndüğünü yazmıştır?
- 200 milyon TL yarım, tam, çeyrek bilet hangi şehre çıktı? İşte büyük ikramiyenin sahibi... Büyük ikramiye 2023 kime, hangi ile çıktı?
- Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?
- 200 milyon TL'lik bilet numarası kaç? İşte talihli numaralar... Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı?
- YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI 2023! Anneye, babaya, ablaya, abiye, yakın arkadaş yeni yıl kutlama mesajları! En güzel resimli yılbaşı kutlama sözleri
- 2009'da Almanya'da 5 milyon avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılmayınca ne olmuştur?
- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli? Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz sevgili mi?
- Gönül Dağı bugün var mı, saat kaçta? Gönül Dağı yılbaşında yayınlanacak mı?
- Yılbaşı gecesi TV'de neler var? 31 Aralık 2022 televizyonda hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI...