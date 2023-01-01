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Milli Piyango 2023 çekilişi son 5 rakama göre kazanan numaralar! Son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Milli Piyango 2023 çekilişi son 5 rakama göre kazanan numaralar! Son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar!

Son 5 rakamına göre ikramiye kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişinin sona ermesinin ardından kazandıran numaralar da ortaya çıktı. Toplam 1.4 milyar TL ikramiyenin dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişinde gözler son 5 rakama göre kazanan numaralara çevrildi. Peki, Milli Piyango 2023 çekilişi son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? İşte haberin detayları...

Milli Piyango 2023 yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. Yılbaşı özel çekilişinde son 5 rakamına göre 3 bin TL ikramiye verilecek. Bilet satın alan vatandaşlar, ellerinde bulunan biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Bu kapsamda son 5 rakama göre kazanan numaralar araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango 2023 çekilişi son 5 rakamına göre 3.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? İşte cevaplar...

SON 5 RAKAMINA GÖRE 3.000 TL KAZANAN NUMARALAR

01290 02141 02718 02970 03029 04148 04731 06849 08171 08644

08950 09010 09676 10514 13379 15730 17375 19100 20456 21953

21989 22879 23859 24401 24643 25429 25907 26130 28440 29198

29693 30427 31111 33358 33381 33651 33768 34249 35360 35726

36344 37298 39689 40378 42082 44216 44931 45506 46278 49419

50526 50655 50935 52441 54528 55917 56740 57167 58769 58985

59502 60783 61223 61520 62100 62308 63271 67232 68405 68619

69921 70551 71226 71484 72505 74912 75081 75176 76180 76634

76709 76733 76734 76752 82320 83702 83817 84131 85362 86937

87310 87486 89497 90676 93943 95442 96386 97645 97769 98836

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçları Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu şöyle:

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
1 ₺200.000.000 ₺200.000.000*
2 ₺20.000.000 ₺40.000.000
10 ₺2.000.000 ₺20.000.000
20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
30 ₺500.000 ₺15.000.000
100 ₺50.000 ₺5.000.000
240 ₺20.000 ₺4.800.000
300 ₺10.000 ₺3.000.000
1.100 ₺5.000 ₺5.500.000
10.000 ₺3.000 ₺30.000.000
60.000 ₺2.000 ₺120.000.000
300.000 ₺800 ₺240.000.000
700.000 ₺400 ₺280.000.000
2.000.000 ₺200 ₺400.000.000
63 Tes. İkr. ** ₺200.000 ₺12.600.000
3.071.866 - ₺1,395,900,000

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

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