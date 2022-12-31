2022’de metro ve tramvayda unutulanlar şaşkına çevirdi! İşte en çok unutulan o eşya

İBB'den yapılan açıklamada, kentteki metro ve tramvaylarda unutulan eşyalara ilişkin Metro İstanbul kayıp eşya ofislerinden alınan bilgilere yer verildi.Buna göre, İstanbulluların en çok unuttuğu eşya İstanbulkart oldu. Toplam 15 bin 895 İstanbulkart, metro ve tramvaylarda kaybedildi.