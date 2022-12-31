2022’de metro ve tramvayda unutulanlar şaşkına çevirdi! İşte en çok unutulan o eşya
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı 17 raylı sistem hattında 2022 yılında 36 bin 913 eşya unutuldu. Kayıp eşya ofisine teslim edilenler arasında çok ilginç eşyalara rastlandı. İşte 2022’de metro ve tramvay istasyonlarında ya da araçlarında unutulan eşyalar...
İBB'den yapılan açıklamada, kentteki metro ve tramvaylarda unutulan eşyalara ilişkin Metro İstanbul kayıp eşya ofislerinden alınan bilgilere yer verildi.Buna göre, İstanbulluların en çok unuttuğu eşya İstanbulkart oldu. Toplam 15 bin 895 İstanbulkart, metro ve tramvaylarda kaybedildi.
İstanbulkart'ın ardından en çok unutulan eşya 5 bin 10 ile kimlik kartı oldu.
2 bin 914 yolcu cüzdanlarını unuttu. 507 yolcu giyim eşyasını unuttu.
461 yolcu ise cep telefonunu metro ve tramvaylarda unuttu. Unutulan 6 bin 676 eşya sahiplerine teslim edildi.
İstasyon ve araçlarda unutularak Metro İstanbul'un kayıp eşya ofislerine teslim edilen eşyalar arasında takma diş, bebek arabası, kum torbası, çocuk bisikleti, melodika, PC ekranı, araç plakası, tencere takımı, iş yeri tabelası ve pazar arabası da yer aldı.
Yıl boyunca unutulan 36 bin 913 eşyanın 6 bin 676'sı sahiplerine teslim edildi.
Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı raylı sistem hatlarında unutulan eşya aynı gün kayıp eşya ofislerine gönderilerek dijital ortamda arşivleniyor. Eşyasını unutan İstanbulluların ALO 153'ü araması ya da istasyonlarda bulunan görevli personel ile iletişime geçmesi gerekiyor. Başvuran kişinin, eşyanın sahibi olduğu teyit edildikten sonra kayıp eşya, sahibine veriliyor.
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