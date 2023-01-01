MP 2023 yılbaşı çekilişi 20.000.000 TL çıkan numaralar hangileri? Milli Piyango 20 milyon TL KAZANAN NUMARALAR listesi!

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.