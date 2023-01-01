2023 Yılbaşı MP çekilişi 500 bin TL çıkan numaralar hangileri? Milli Piyango 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar!
2023 yılbaşı Milli Piyango özel çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlendi. Söz konusu çekilişte 5. kategoride 500 bin TL ikramiye verilecek. Büyük umutlarla bilet satın alan vatandaşlar, Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2023 Yılbaşı MP çekilişi 500 bin TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar...
Milli Piyango 500 bin TL kazanan numaralar listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her yıl gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlendi. Bu çekilişte 5. kategoride 500 bin TL ikramiye verilecek. Bilet satın alan vatandaşlar çıkan numaraları araştırıyor. Peki, 2023 Yılbaşı MP çekilişi 500 bin TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar...
MİLLİ PİYANGO 500.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
0125832 0284345 0934037 1176234 1570328 1921644 2069299 2169369 4219987 4238110
4480875 5152250 5405757 5576690 5600539 5752451 5850966 5945516 6363086 6406679
6666460 6977549 7247036 7692503 7730621 7844859 8661989 8828675 9071714 9624096
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu şöyle:
|İkramiye Adedi
|İkramiye miktarı (TL)
|İkramiye tutarı (TL)
|1
|₺200.000.000
|₺200.000.000*
|2
|₺20.000.000
|₺40.000.000
|10
|₺2.000.000
|₺20.000.000
|20
|₺1.000.000
|₺20.000.000
|30
|₺500.000
|₺15.000.000
|100
|₺50.000
|₺5.000.000
|240
|₺20.000
|₺4.800.000
|300
|₺10.000
|₺3.000.000
|1.100
|₺5.000
|₺5.500.000
|10.000
|₺3.000
|₺30.000.000
|60.000
|₺2.000
|₺120.000.000
|300.000
|₺800
|₺240.000.000
|700.000
|₺400
|₺280.000.000
|2.000.000
|₺200
|₺400.000.000
|63 Tes. İkr. **
|₺200.000
|₺12.600.000
|3.071.866
|-
|₺1,395,900,000
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.
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