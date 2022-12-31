Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konuğu Sefo’nun gerçek ismi ne? Milyoner yılbaşı özel konuğu Rapçi Sefo nereli, kaç yaşında?

Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması programı olan Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda olacak. Milyoner'in b31 Aralık 2022 akşamı yayınlanacak bölümünde 3 ünlü isim yarışacak. İzleyiciler ise fragmanda yer alan Sefo'nun kim olduğunu sorguluyor.Peki, 'Sefo kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Rapçi Sefo ile ilgili merak edilenler...

SEFO KİMDİR?

16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğan ve gerçek adı Seyfullah Sağır olan Sefo mahlaslı rapçi, Bilmem Mi, Up Down, Derdi Ne, Başa Sar gibi şarkılarıyla tanınıyor. 23 yaşındaki rapçinin hayatına ilişkin detaylar merak edilenler arasında yer alıyor.