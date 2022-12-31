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Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konuğu Sefo'nun gerçek ismi ne? Milyoner yılbaşı özel konuğu Rapçi Sefo nereli, kaç yaşında?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konuğu Sefo’nun gerçek ismi ne? Milyoner yılbaşı özel konuğu Rapçi Sefo nereli, kaç yaşında?

Bu akşam, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isim hem yarışacak. Son dönemde iyi bir çıkış yakalayan ünlü rapçi Sefo, şarkılarıyla programa renk katacak. Milyoner'in fragmanını gören izleyiciler, Peki, Rapçi Sefo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konuğu Sefo'nun gerçek ismi ne? sorularına yanıt arıyor. İşte, Sefo'nun hayatı...

Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması programı olan Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda olacak. Milyoner'in b31 Aralık 2022 akşamı yayınlanacak bölümünde 3 ünlü isim yarışacak. İzleyiciler ise fragmanda yer alan Sefo'nun kim olduğunu sorguluyor.Peki, 'Sefo kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Rapçi Sefo ile ilgili merak edilenler...

SEFO KİMDİR?

16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğan ve gerçek adı Seyfullah Sağır olan Sefo mahlaslı rapçi, Bilmem Mi, Up Down, Derdi Ne, Başa Sar gibi şarkılarıyla tanınıyor. 23 yaşındaki rapçinin hayatına ilişkin detaylar merak edilenler arasında yer alıyor.

SEFO NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Samsun doğumlu olan Sefo İstanbul'da yaşamaktadır. 2018 yılının başlarında ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başlayan şarkıcı, 2019 yılında Poz adlı teklisini çıkardı.

Takip eden senelerde Up Down, 362, Derdi Ne, Rest, Geri Gel, İhtiyacım Yok, Liman gibi şarkılarla dinleyicisiyle buluşan Sefo, son dönemde Reynmen ile çıkardığı 'Bonita' şarkısıyla da geniş kitlelere ulaştı. Şimdilerde Bilmem Mi? adlı şarkısıyla özellikle Z kuşağını kazanan şarkıcının ismi, bir dönem influencer Ala Tokel ile anıldı. İkili bir süre önce arkadaşlıklarına son verdi.

SEFO'NUN GERÇEK İSMİ NE?

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programının konuklarından olan Sefo'nun gerçek ismi Seyfullah Sağır'dır. Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğmuştur.

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