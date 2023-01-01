01 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri MP 2023 yılbaşı çekilişi 10 bin TL çıkan numaralar hangileri? Milli Piyango 10.000 TL KAZANAN NUMARALAR listesi!

MP 2023 yılbaşı çekilişi 10 bin TL çıkan numaralar hangileri? Milli Piyango 10.000 TL KAZANAN NUMARALAR listesi!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
ABONE OL
MP 2023 yılbaşı çekilişi 10 bin TL çıkan numaralar hangileri? Milli Piyango 10.000 TL KAZANAN NUMARALAR listesi!

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişinde ilk olarak 10.000 kazanan numaralar belirlendi. 8. kategoride yer alan 10.000 TL ikramiyesinde çekiliş 12.30 - 14.40 saatleri arasında yapıldı Yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar, kazanan numaralar listesini araştırmaya başladı. Peki, MP 2023 yılbaşı çekilişi 10 bin TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 10.000 TL kazanan numaralar listesi...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 10.000 TL kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılbaşı özel çekilişi için büyük umutlarla bilet satın alan vatandaşlar, biletlerindeki numaralara ikramiye çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. Bu kapsamda ilk etapta yapılan 10.000 TL kazanan numaralar listesi sorgulanıyor. Peki, MP 2023 yılbaşı çekilişi 10 bin TL çıkan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 10.000 TL kazanan numaralar listesi...

MİLLİ PİYANGO 10.000 TL KAZANAN NUMARALAR

0006862 0041066 0045711 0071423 0132943 0151319 0189879 0200147 0201757 0221178
0230755 0243751 0279871 0319042 0331355 0339030 0340595 0508948 0539652 0561493
0574159 0611908 0639622 0650956 0681449 0764886 0955846 0979727 0981292 0999297
1032307 1052507 1072748 1124102 1142768 1247336 1266560 1285087 1294589 1387753
1388763 1404979 1431990 1450691 1527953 1533727 1556873 1571784 1576428 1618447
1652887 1669714 1676346 1712241 1715387 1741540 1810351 1822300 1902603 1949851
1972502 2003520 2023132 2086305 2086409 2106295 2113738 2164251 2177204 2188832
2225540 2261434 2269191 2272939 2298125 2311596 2379973 2423776 2447345 2463990
2477139 2481935 2488351 2590385 2598448 2621021 2664209 2671491 2787314 2827028
2834679 2909840 3080686 3083583 3135377 3139517 3170323 3175741 3216940 3243442
3259226 3370738 3379271 3474695 3497060 3503575 3507075 3534760 3592280 3630195
3653744 3689760 3696358 3702116 3711870 3734878 3755458 3765767 3828628 3897837
3962624 3976287 3985725 4003241 4007290 4086013 4142063 4169209 4200182 4219826
4244903 4250886 4256696 4264203 4279806 4283995 4288093 4357839 4367519 4385583
4411805 4416552 4531130 4535276 4668814 4702078 4712939 4715095 4758154 4769506
4783514 4835237 4835264 4846593 5055241 5072478 5097108 5099003 5136087 5142012
5216375 5222905 5252757 5260276 5261547 5272666 5285142 5293997 5346028 5361888
5393474 5398061 5426318 5452208 5452421 5488700 5501170 5519370 5520242 5563603
5607196 5607716 5619343 5637807 5661496 5705604 5757671 5851830 5888849 5954861
6010958 6012838 6066626 6130313 6132794 6141832 6151371 6206955 6246015 6275135
6344537 6373558 6427733 6467633 6477480 6491845 6518299 6525769 6528227 6623528
6727279 6743077 6777142 6870075 6904131 7012181 7060151 7061220 7158616 7173847
7242967 7265541 7396693 7414104 7420497 7512885 7523367 7535362 7575026 7589578
7704911 7748817 7842112 7864795 7871913 7874337 7875233 7898065 7930604 8010163
8017761 8052106 8070606 8156201 8187762 8230307 8240668 8297854 8305801 8329962
8372024 8401323 8436564 8649635 8734242 8735336 8766928 8777721 8787020 8806537
8846763 8872754 8877382 8910023 8956672 8977164 8980436 9000387 9006971 9027481
9030494 9050187 9074883 9115303 9120958 9135811 9143223 9260966 9261140 9286815
9308547 9316536 9396379 9520075 9528386 9582476 9644842 9650729 9669687 9678466
9735234 9763653 9769793 9773355 9856881 9864853 9930012 9949447 9976225 9987982

Milli Piyango yılbaşı çekilişi nereden izlenir? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçları Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu şöyle:

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
1 ₺200.000.000 ₺200.000.000*
2 ₺20.000.000 ₺40.000.000
10 ₺2.000.000 ₺20.000.000
20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
30 ₺500.000 ₺15.000.000
100 ₺50.000 ₺5.000.000
240 ₺20.000 ₺4.800.000
300 ₺10.000 ₺3.000.000
1.100 ₺5.000 ₺5.500.000
10.000 ₺3.000 ₺30.000.000
60.000 ₺2.000 ₺120.000.000
300.000 ₺800 ₺240.000.000
700.000 ₺400 ₺280.000.000
2.000.000 ₺200 ₺400.000.000
63 Tes. İkr. ** ₺200.000 ₺12.600.000
3.071.866 - ₺1,395,900,000

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş saatleri MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞ SAATLERİ

Milli Piyango 20.000 TL kazanan numaralar hangileri? MİLLİ PİYANGO 20.000 TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA