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Milli Piyango 2023 çekilişi son 6 rakama göre kazanan numaralar! Son 6 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

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Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Milli Piyango 2023 çekilişi son 6 rakama göre kazanan numaralar! Son 6 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Son 6 rakamına göre 5.000 TL kazanan numaralar hangileri? Her yıl hayalleri süsleyen Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl toplam 1.4 milyar TL ikramiye dağıtılacak. Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 200 milyon TL olarak belirlendi. Son 6 rakama göre 5.000 TL ikramiye veriliyor. Peki, Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 6 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? İşte haberin detayları...

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi son erdi. Saat 12.30'da başlayan yılbaşı çekilişi 00.15'te tamamlandı. 8 kategoride dağıtılacak ikramiyeler için bilet satın alan vatandaşlar, hangi numaralara hangi ikramiyenin çıktığını araştırıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de son 6 rakamına göre kazanan numaralar oldu. Peki, Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 6 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? İşte cevaplar...

SON 6 RAKAMINA GÖRE 5.000 TL KAZANAN NUMARALAR

021681 023293 029058 033127 044706 049145 051040 056285 061786 088688

089216 115110 144946 148330 190729 191280 195176 198175 217934 227412

232760 235917 247867 251531 254689 256962 267934 275089 292618 304164

305692 317991 325662 341589 344704 378447 386371 391136 403350 408021

408767 409486 409668 410612 419515 424925 430349 436165 442162 444323

446321 455604 473779 486571 492481 496638 535302 535725 548054 556721

559060 564741 565145 573163 575546 579891 594483 607513 610830 625002

627124 630836 637690 640291 649982 654721 678828 696003 705539 710444

716618 717000 727560 732140 734043 769376 790574 805169 806552 810125

815457 821576 826296 830725 837774 860197 870971 878776 887983 891166

902134 908248 911527 920798 939313 941344 945193 945938 972884 996669

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçları Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu şöyle:

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
1 ₺200.000.000 ₺200.000.000*
2 ₺20.000.000 ₺40.000.000
10 ₺2.000.000 ₺20.000.000
20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
30 ₺500.000 ₺15.000.000
100 ₺50.000 ₺5.000.000
240 ₺20.000 ₺4.800.000
300 ₺10.000 ₺3.000.000
1.100 ₺5.000 ₺5.500.000
10.000 ₺3.000 ₺30.000.000
60.000 ₺2.000 ₺120.000.000
300.000 ₺800 ₺240.000.000
700.000 ₺400 ₺280.000.000
2.000.000 ₺200 ₺400.000.000
63 Tes. İkr. ** ₺200.000 ₺12.600.000
3.071.866 - ₺1,395,900,000

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

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