Son dakika! Çöp evde bitkin halde bulunan Cem Muhammet'ten haber var! İşte son hali
Son dakika haberleri...Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa’da teyzesinin çöp evinde kapalı odada bitkin durumda bulunduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan 9 yaşındaki Cem Muhammet Acar'ı ziyaret etti. Peki Cem Muhammet'in sağlık durumu nasıl? İşte Cem Muhammet'in son hali...
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da uygunsuz şartlarda yaşamını sürdürdüğü çöp evde bulunduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan 9 yaşındaki Cem Muhammet'i devlet koruması altında kaldığı Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde ziyaret etti.
Rektör Özkan'a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik ile Antalya Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri ve hocaları eşlik etti.
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Cem Muhammet ve devlet koruması altındaki çocuklarla zaman geçiren Rektör Özkan, çocuklarla sohbet edip masa tenisi oynadı.
Cem Muhammet'te gördüğü gelişimden mutluluk duyduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Cem Muhammet hastanemize 25 Temmuz'da geldiğinde 17 kiloydu. Hareket etmekte güçlük çekiyordu. 21 günlük tedavinin sonucunda taburcu ettiğimizde artık sağlığına kavuşmuş, rahatlıkla yürüyebiliyordu. Taburcu olduktan sonra devlet koruması altına alındı. Ziyaret etmek için Cem Muhammet'in ortamına alışmasını bekledik. Onu bu kadar mutlu ve sosyalleşmiş görmekten gerçekten çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
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KORUYUCU AİLELİK ÇAĞRISI
Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ndeki koruma altındaki çocukların da Cem Muhammet'e arkadaşlık yaparak destek olduğunu anlatan Rektör Özkan, "Cem Muhammet ile birlikte diğer çocuklarla da tanışma imkanı buldum. Gördüğüm tablo beni duygulandırdı. Hepsi çok akıllı, terbiyeli çocuklar. Devletimiz onlar için tüm imkanları sağlamış. Maddi olarak ihtiyaçları yok ama manevi olarak sevgiye ve özel hissetmeye ihtiyaçları var. Bu da ancak bir ailenin yanında olabilir. Bu konuda da koruyucu ailelik sistemi var. Ben bu vesileyle herkese çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes lütfen evlerinin kapılarını bu çocuklara açsın. Bence dünyadaki en büyük tatminlerden bir tanesi" açıklamasında bulundu.
DEVLET TEŞVİKLERİ VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen koruyucu ailelik sistemine yönelik devlet tarafından önemli teşvikler verildiğini vurgulayan Rektör Özkan, "Devletimiz, çocukların eğitim masrafları, servis ücreti gibi birçok konuda destek veriyor. Bu anlamda ailelere de ciddi bir maddi külfet oluşturmuyor. Velayet anlamında bir sorumluluğu da yok. Devletimizin ailelerden tek beklentisi çocuklarımıza sıcak bir aile ortamı sağlamaları" şeklinde konuştu.
Dünyanın ilk kadavradan rahim nakline imza atan ekipte olan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Rahim nakli konusunda çok sayıda talep geliyor. Birçok insan, çocuk hasreti olan birçok insan var. Madem kendi çocukları olamıyor, neden koruyucu aileliği değerlendirmesinler? En azından Çocuk Evleri Sitesi'ne gelerek burada çocuklarla bir araya gelsinler. Çok özel çocuklarımız var. Sadece çocuğu olmayanlar değil, herkesin gelip görmesi, koruyucu aileliği düşünmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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