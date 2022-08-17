Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi: 2 öğretmen hakkında inceleme

Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet A.'nın Antalya'nın Aksu ilçesindeki ilkokulda olan kaydının, komşularının 'Yurt dışında yaşıyor' beyanıyla tutulan tutanakla 'pasif öğrenci' konumuna getirildiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, tutanağı tutan öğretmenler P.B. ve N.A.'nın ifadelerinin alınıp, inceleme yapılması için müfettiş görevlendirdi.