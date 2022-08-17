17 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi: 2 öğretmen hakkında inceleme

Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi: 2 öğretmen hakkında inceleme

Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet A.'nın Antalya'nın Aksu ilçesindeki ilkokulda olan kaydının, komşularının 'Yurt dışında yaşıyor' beyanıyla tutulan tutanakla 'pasif öğrenci' konumuna getirildiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, tutanağı tutan öğretmenler P.B. ve N.A.'nın ifadelerinin alınıp, inceleme yapılması için müfettiş görevlendirdi.

Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 10:14
  • 1
  • 10
Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi: 2 öğretmen hakkında inceleme

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan Cem Muhammet A., baygın halde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi: 2 öğretmen hakkında inceleme

Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı.

  • 3
  • 10
Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi: 2 öğretmen hakkında inceleme

Cem Muhammet A., Antalya'daki annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

  • 4
  • 10
Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi: 2 öğretmen hakkında inceleme

Durumu her gün iyiye giden Cem Muhammet, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp kuruma ait eve yerleştirildi.

  • 5
  • 10
Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi: 2 öğretmen hakkında inceleme

ADRESİNDE BULUNAMAYINCA TUTANAK TUTULDU

Öte yandan Cem Muhammet, ikametinin annesi Yasemin A.'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu'na kaydedildi.