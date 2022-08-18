18 Ağustos 2022, Perşembe
Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni açıklama! Gün sayıyor
Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan Cem Muhammet A'nın bu yıl ilkokula yazılacağını söyledi. Yetkililer, Cem'in okula gitmek için gün saydığını belirtti.
Giriş Tarihi: 18.08.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 11:31
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