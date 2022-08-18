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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni açıklama! Gün sayıyor

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan Cem Muhammet A'nın bu yıl ilkokula yazılacağını söyledi. Yetkililer, Cem'in okula gitmek için gün saydığını belirtti.

Giriş Tarihi: 18.08.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 11:31
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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni açıklama! Gün sayıyor

Milli Eğitim olarak konuyu takip ettiklerini de belirten Müdür Çalışkan şöyle konuştu: "Cem Muhammet'in sürecinin şu an Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince takip ediliyor.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni açıklama! Gün sayıyor

İlkokul kaydı yaptırılıp eğitime başlayacak. Ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıl. Devletimiz gereken neyse yapacaktır" dedi.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni açıklama! Gün sayıyor

PSİKOLOJİK DESTEK VERİYORUZ

Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri Cem Muhammet A.'ya pedagoglar tarafından psikolojik destek verildiğini söyledi.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni açıklama! Gün sayıyor

Yemesi içmesinin her şeyinin normal olduğunu da belirten görevliler, "Cem Muhammet çok kısa sürede kendisini toparladı. Her şey yolunda. Okula hazırlanması içinde gerekli destek veriliyor. Kendisi de okula gitmek istediğini söyledi" diye konuştu.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili yeni açıklama! Gün sayıyor

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Cem Muhammet, ikametinin annesi Yasemin A.'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu'na kaydedildi. Cem Muhammet'in okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi.