26 Temmuz 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bursa'daki çöp ev skandalında yeni gelişme! Muhammet'in anne ve babası hakkında akılalmaz detay
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk ile ailesi hakkında inanılmaz detaylara ulaşıldı. 9 yaşındaki talihsiz yavrunun Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'nın, kocası ile akıl hastanesinde tedavi gördüğü sırada tanıştığı ortaya çıktı.