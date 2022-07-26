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Bursa'daki çöp ev skandalında yeni gelişme! Muhammet'in anne ve babası hakkında akılalmaz detay

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Giriş: 26.07.2022 11:08
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk ile ailesi hakkında inanılmaz detaylara ulaşıldı. 9 yaşındaki talihsiz yavrunun Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'nın, kocası ile akıl hastanesinde tedavi gördüğü sırada tanıştığı ortaya çıktı.
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