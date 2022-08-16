Cem Davran’ın acı günü! Cem Davran 90 yaşında vefat eden annesi Naciye Ayfer Davran’ı toprağa verdi

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Erkan Can, Hakan Gerçek, Hakan Altıner, Onur Özaydın, Volkan Girgin gibi sanatçı dostları da acılı gününde oyuncuyu yalnız bırakmadı.

Cem Davran sosyal medya hesabından bu acılı gününde yanında olanlara teşekkür etti: "Sevgili annemizi uğurlarken, binlerce mesaj yollayan, arayan soran, cenazeye katılan, çiçek gönderen, dua eden, hüzünlü koşturma içinde bütün prosedürü kolaylaştıran, güzel duygularını, dileklerini paylaşan herkese sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım.

Tek tek yanıtlayamamanın sıkıntısı içindeyim, lütfen bağışlayın. Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti, bizlere iyi insan olabilme çabasını miras bırakarak. Tüm dostların yitirdiği sevdiklerine rahmet diliyor, güzel, huzurlu, sağlıklı günler temenni ediyorum. Var olunuz, hem de hep…"