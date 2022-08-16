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Haberler Galeri Cem Davran'ın acı günü! Cem Davran 90 yaşında vefat eden annesi Naciye Ayfer Davran'ı toprağa verdi

Cem Davran'ın acı günü! Cem Davran 90 yaşında vefat eden annesi Naciye Ayfer Davran'ı toprağa verdi

Cem Davran'ın annesi Naciye Ayfer Davran geçen pazar günü 90 yaşında yaşamını yitirmişti. Naciye Ayfer Davran için geçen gün cenaze töreni yapıldı. Cem Davran'ın anne acısı objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.08.2022 14:53
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Cem Davran’ın acı günü! Cem Davran 90 yaşında vefat eden annesi Naciye Ayfer Davran’ı toprağa verdi

Cem Davran'ın annesi hayatını kaybetti.

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Cem Davran’ın acı günü! Cem Davran 90 yaşında vefat eden annesi Naciye Ayfer Davran’ı toprağa verdi

Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitiren Cem Davran'ın annesi Naciye Ayfer Davran'ın cenaze töreni geçen gün Zincirlikuyu Camisi'nde gerçekleştirildi.

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Cem Davran’ın acı günü! Cem Davran 90 yaşında vefat eden annesi Naciye Ayfer Davran’ı toprağa verdi

Cem Davran taziyeleri eşi ve çocuklarıyla birlikte cami avlusunda kabul etti.

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Cem Davran’ın acı günü! Cem Davran 90 yaşında vefat eden annesi Naciye Ayfer Davran’ı toprağa verdi

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Erkan Can, Hakan Gerçek, Hakan Altıner, Onur Özaydın, Volkan Girgin gibi sanatçı dostları da acılı gününde oyuncuyu yalnız bırakmadı.

Cem Davran sosyal medya hesabından bu acılı gününde yanında olanlara teşekkür etti: "Sevgili annemizi uğurlarken, binlerce mesaj yollayan, arayan soran, cenazeye katılan, çiçek gönderen, dua eden, hüzünlü koşturma içinde bütün prosedürü kolaylaştıran, güzel duygularını, dileklerini paylaşan herkese sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım.

Tek tek yanıtlayamamanın sıkıntısı içindeyim, lütfen bağışlayın. Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti, bizlere iyi insan olabilme çabasını miras bırakarak. Tüm dostların yitirdiği sevdiklerine rahmet diliyor, güzel, huzurlu, sağlıklı günler temenni ediyorum. Var olunuz, hem de hep…"

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Cem Davran’ın acı günü! Cem Davran 90 yaşında vefat eden annesi Naciye Ayfer Davran’ı toprağa verdi

Cem Davran sosyal medya hesabından bu acılı gününde yanında olanlara teşekkür etti: "Sevgili annemizi uğurlarken, binlerce mesaj yollayan, arayan soran, cenazeye katılan, çiçek gönderen, dua eden, hüzünlü koşturma içinde bütün prosedürü kolaylaştıran, güzel duygularını, dileklerini paylaşan herkese sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı sunarım.

Tek tek yanıtlayamamanın sıkıntısı içindeyim, lütfen bağışlayın. Bir Cumhuriyet kızı daha veda etti, bizlere iyi insan olabilme çabasını miras bırakarak. Tüm dostların yitirdiği sevdiklerine rahmet diliyor, güzel, huzurlu, sağlıklı günler temenni ediyorum. Var olunuz, hem de hep…"