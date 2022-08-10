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Cem Muhammet'in son sağlık durumu nasıl? Doktorundan güzel haber: Taburcu olmaya hazırlanıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın (9) son durumu ile ilgili bilgi veren AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kilo alımı gayet iyi durumda. Travmayı atlatabilmesi için psikolojik destek devam ediyor. Yakın zamanda taburcu edilecek duruma geldi" dedi.

Giriş Tarihi: 10.08.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 15:25
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Cem Muhammet’in son sağlık durumu nasıl? Doktorundan güzel haber: Taburcu olmaya hazırlanıyor

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in taburcu olmaya hazırlandığı bildirildi. Cem'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Artık yaşıtları gibi oyun oynuyor, gülüyor, herhangi bir desteğe ihtiyacı yok. Çok yakın bir zamanda taburcu olması planlanıyor" dedi

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cem Muhammet’in son sağlık durumu nasıl? Doktorundan güzel haber: Taburcu olmaya hazırlanıyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 16 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.

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Cem Muhammet’in son sağlık durumu nasıl? Doktorundan güzel haber: Taburcu olmaya hazırlanıyor

Hastane çıkışında Cem Muhammet'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "İki gündür Muhammet'i neşeli görüyorum. Bu çok mutlu ediyor bizi. Doktorlarımızdan aldığımız son bilgilerde de vücutsal olarak bir sıkıntısı yok. Her gün istediğimiz kiloları kazanıyoruz. Şu etapta sadece psikiyatri tedavi ön planda gözüküyor" dedi.

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Cem Muhammet’in son sağlık durumu nasıl? Doktorundan güzel haber: Taburcu olmaya hazırlanıyor

"TABURCU OLMASI PLANLANIYOR"
Cem Muhammet'in taburcu olmasının planlandığını belirten Özkan, "Hocalarımız ne zaman uygun görürlerse, yakın taburculuğu. Aile Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve doktorlarımızla ortak bir karar verip, taburculuğuna yavaş yavaş karar verecekmişiz gibi duruyor. Çok yakın bir zamanda taburcu olması planlanıyor. Bundan sonraki süreçte çocuk doktorlarımız ve psikiyatristlerimiz takibini sağlayacak" diye konuştu.

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Cem Muhammet’in son sağlık durumu nasıl? Doktorundan güzel haber: Taburcu olmaya hazırlanıyor

"BİR SONRAKİ ÖĞÜNÜ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"
Özkan, Cem'in iştahının oldukça yerinde olduğunu da ifade ederek, "Artık yaşıtları gibi oyun oynuyor, gülüyor, herhangi bir desteğe ihtiyacı yok. Çok iştahlı zaten. Bütün gün bir sonraki öğünü dört gözle bekliyor. Gelen her şeyin hepsini yiyor. Acaba gideceği yerde huzursuz olur mu diye düşünüyoruz ama sonuç olarak bir yerden başlanılacak. Bundan sonraki süreçte onun gittiği yerlerde güven dolu, mutlu ve huzurlu olmasını diliyoruz" dedi.