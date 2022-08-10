10 Ağustos 2022, Çarşamba
Cem Muhammet'in son sağlık durumu nasıl? Doktorundan güzel haber: Taburcu olmaya hazırlanıyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın (9) son durumu ile ilgili bilgi veren AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kilo alımı gayet iyi durumda. Travmayı atlatabilmesi için psikolojik destek devam ediyor. Yakın zamanda taburcu edilecek duruma geldi" dedi.
Giriş Tarihi: 10.08.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 15:25
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