Cem Muhammet’in son sağlık durumu nasıl? Doktorundan güzel haber: Taburcu olmaya hazırlanıyor

"BİR SONRAKİ ÖĞÜNÜ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"

Özkan, Cem'in iştahının oldukça yerinde olduğunu da ifade ederek, "Artık yaşıtları gibi oyun oynuyor, gülüyor, herhangi bir desteğe ihtiyacı yok. Çok iştahlı zaten. Bütün gün bir sonraki öğünü dört gözle bekliyor. Gelen her şeyin hepsini yiyor. Acaba gideceği yerde huzursuz olur mu diye düşünüyoruz ama sonuç olarak bir yerden başlanılacak. Bundan sonraki süreçte onun gittiği yerlerde güven dolu, mutlu ve huzurlu olmasını diliyoruz" dedi.



