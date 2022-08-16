Son dakika: Çöp evde bulunan Cem Muhammet’ten sevindiren haber!

Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan Cem Muhammet, 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan Cem Muhammet, adresi gizli tutulan eve yerleştirildi. Cem Muhammet'in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.

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