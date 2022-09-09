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Zonguldak’ta feci son! 90 yaşındaki adam dolmuşun altında kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Zonguldak’ta feci son! 90 yaşındaki adam dolmuşun altında kaldı

Zonguldak’ta dolmuşun altında kalan 90 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kazada yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Metin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ta yaşanan olay, sabah saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Karaelmas dolmuş durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Metin K. idaresindeki 67 M 009 plakalı dolmuş, aracın önünde duran 90 yaşındaki Mehmet Baş'a çarptı.

Kazada yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Baş'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Metin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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