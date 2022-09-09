Zonguldak’ta feci son! 90 yaşındaki adam dolmuşun altında kaldı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Baş'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Metin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.