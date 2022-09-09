İstanbul’da dehşete düşüren olay! Sokak ortasında kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
İstanbul’da bir şahıs, kız çocuğunu taciz ederek kaçırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlara ‘imdat’ çağrısı anlamına gelen el işareti yapan kızı ve yanındaki şahsı fark eden esnaf, şahsı engelleyerek kız çocuğunun kaçmasına yardımcı oldu. Şahsın kız çocuğunu sokak ortasında götürmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Şahsı ve çocuğu fark eden çevredeki esnaf, şahsın yanına gelerek kızın nesi olduğunu sorduklarında şahıs akrabası olduğunu söyledi. Fakat o esnada kız çocuğunun şahsın yanından koşarak kaçtığını gören ve annesi ile babasının kız çocuğunu aradığını öğrenen esnaf, bu sefer şahsa saldırarak darp etti.
Polis tarafından yakalanan H.G. isimli şahıs 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' ile 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanırken, emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şahsa engel olan vatandaşlardan Levent Budak, "Olay geçen hafta sonu olmuştu. Ada ve sahil kalabalıktı. Adam kızı alıyor, elinden tutarak götürüyor. Götürürken de biz burada fark ediyoruz. Masa ve sandalyelere takılıp düşüyorlar. Adama 'sen çocuğun nesi oluyorsun' diye soruyoruz. 'Dayısıyım amcasıyım' gibi şeyler söyledi. Ondan sonra kız bir anda kaçtı. Tabii o esnada bizim bilmediğimiz bir imdat çağrısı varmış herhalde. Onu biz fark edemedik. Meğerse kız eliyle onu yapıyormuş. Onu ben olaydan sonra öğrendim. Biz sorduk o esnada kız kaçtı. Ben adamı takip ettim. Takip ederken annesi ile babasını gördüm. 'Kızınızı mı arıyorsunuz' diye sordum. Onlar da evet deyince olayı anladım. Adamı etkisiz hale getirdik. Ben adamı tanımıyorum. Mekan tıklım tıklım kalabalıktı, sahildeki restoranlar da tamamen doluydu, ben de son anda fark etim. Fark edemeyebilirdik de" dedi.
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