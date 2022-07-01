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Müge Anlı’da itiraf etmişlerdi! Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına devam edildi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Müge Anlı’da itiraf etmişlerdi! Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Antalya'da 4,5 ay kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ölü bulunmasıyla ilgili 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. 18 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen olay sonrası Mervenur Polat'ın ailesi, kaybın dördüncü ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olmuş ve kızlarının bulunmasını dedi. Müge Anlı yayınında gelen itiraf sonrası katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acılı aile adalet çağırısında bulundu. İşte ayrıntılar...

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Cüneyt Akyol ve Aziz Kaya, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz yargılanan Gökhan H, Süleyman G. ile müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Cüneyt Akyol, "Vicdan azabı çekmekteyim. Son derece pişmanım. Ailesinden özür diliyorum." diye konuştu.

Sanık Aziz Kaya ise suçsuz olduğunu iddia ederek, "Yalan söylüyorlar. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Süleyman G. de beraatini talep etti.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

Maktul Mervenur Polat'ın annesi Güler Polat, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Onlar içimizde yaşamasın. Adalet istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyayı incelemeye aldıklarını belirterek, duruşmayı erteledi.

Antalya'da 19 Ekim 2020'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın cesedi, 8 Mart'ta bir evin çatısında bulunmuş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan biri salıverilmiş, 4'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Cüneyt Akyol'un "yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Savcı, sanığın ayrıca "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da cezalandırılmasını talep etmişti.

Savcı, tutuklu sanık Aziz Kaya hakkında "uyuşturucu tedariki ve başkalarına vermek", tutuksuz sanık Süleyman G. hakkında ise "suç delillerini saklama" suçundan hüküm kurulmasını istemişti.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Gökhan H. ile Ferdi T. ve Halil İ.Ş'nin beraatine karar verilmesini talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledikten sonra bir daha haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne olduğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyordu. Mervenur Polat'ın cesedi 4,5 ay sonra bir binanın çatısında folyoya sarılı halde bulundu. Arkadaşı Cüneyt Akyol'un, birlikte uyuşturucu aldığı Polat'ın öldüğünü görünce, cesedini folyoya sarıp, motosikletli kurye arkadaşı aracılığıyla babasının oturduğu binanın asansör dairesine bıraktırdığı belirtildi.

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