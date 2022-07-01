Müge Anlı’da itiraf etmişlerdi! Mervenur Polat cinayeti sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Cüneyt Akyol'un "yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Savcı, sanığın ayrıca "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da cezalandırılmasını talep etmişti.

Savcı, tutuklu sanık Aziz Kaya hakkında "uyuşturucu tedariki ve başkalarına vermek", tutuksuz sanık Süleyman G. hakkında ise "suç delillerini saklama" suçundan hüküm kurulmasını istemişti.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Gökhan H. ile Ferdi T. ve Halil İ.Ş'nin beraatine karar verilmesini talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledikten sonra bir daha haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne olduğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyordu. Mervenur Polat'ın cesedi 4,5 ay sonra bir binanın çatısında folyoya sarılı halde bulundu. Arkadaşı Cüneyt Akyol'un, birlikte uyuşturucu aldığı Polat'ın öldüğünü görünce, cesedini folyoya sarıp, motosikletli kurye arkadaşı aracılığıyla babasının oturduğu binanın asansör dairesine bıraktırdığı belirtildi.