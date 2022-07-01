Aydın’da feci kaza! 2 tır çarpıştı sürücünde içinde sıkıştı
YAŞAM İHA
Aydın-İzmir otoyolunda 2 tırın çarpıştı. Meydana gelen kazada tır içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Çarpmanın etkisi ile tır sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü, kurtararak, ambulansa teslim etti.
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