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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Mervenur Polat ölü bulundu! Cesedini paketledi kurye ile eve gönderdi Müge Anlı’da aranan Mervenur Polat ölü bulundu! Cesedini paketledi kurye ile eve gönderdi
20 yaşındaki bir çocuk annesi Mervenur Polat, 19 Ekim 2020 tarihinde Antalya'daki evinden çıktıktan sonra Cüneyt Akyol'un iş hanındaki evinde kayboldu. Kardeşinin hayatından endişe eden abla Ebru Köse, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Görgü tanıklarının anlattıkları, genç kadının son görüldüğü yer olan Cüneyt Akyol'un evinde öldürüldüğü şüphesini akıllara getirdi. Müge Anlı ekibinin yaptığı araştırmalarında neticesinde Mervenur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 5 kişi gözaltına alınırken Mervenur'un cansız bedeninin kurye aracılığıyla evden çıkarıldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.03.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 12:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mervenur Polat'la ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 19 Ekim 2020 tarihinde Antalya'daki evinden çıkan 20 yaşındaki Mervenur, iş hanında yaşayan arkadaşı Cüneyt Akyol'un evininde ortadan kayboldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı yayınına katılan abla Ebru Köse, yaklaşık 4 aydır haber alamadığı kardeşinin hayatından endişe ediyordu. Görgü tanıklarının anlattıkları ve Müge Anlı ekibinin yaptığı araştırmalar, genç kadının son olarak görüldüğü Cüneyt Akyol'un evinde cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesini akıllara getirmişti.
Mervenur'un kaybolmasının ardından Cüneyt'in evinin balkonunu ve çatısını komple temizlemesi şüpheleri arttırırken o gün evde bulunan Gökhan'ın 3. katta bulunan evden balkon atlayarak kaçması cinayet şüphelerini daha da arttırdı.
Evin balkonundan atlayarak kaçtığını iddia eden Gökhan Hamurcu'nun anlattıkları ise genç kadına Cüneyt Akyol'un bir şeyler yapmış olabileceğini ortaya koyuyordu. Bir numaralı cinayet şüphelisi olan Akyol'dan ise günlerdir haber alınamıyordu.
Akıllardaki bir diğer soru ise Mervenur'un cansız bedeninin Cüneyt'in evinden nasıl çıkartıldığıydı. Kaan adıyla kendisini tanıtan Cüneyt Akyol'un komşusu Serkan Alıcı, genç kadının ölüsünün kameralara takılmadan o evden çıkartılabileceğini ileri sürdü. Mervenur'un kaybolduğu evle ilgili yeni bir detayı gündeme taşıyan komşu Kaan, narkotik polisi tarafından Cüneyt'in evine baskın yapıldığı ve bu sırada mahalleyi çok ağır bir kokunun sardığı bilgilisini aktardı.