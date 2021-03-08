Müge Anlı’da aranan Mervenur Polat ölü bulundu! Cesedini paketledi kurye ile eve gönderdi

Akıllardaki bir diğer soru ise Mervenur'un cansız bedeninin Cüneyt'in evinden nasıl çıkartıldığıydı. Kaan adıyla kendisini tanıtan Cüneyt Akyol'un komşusu Serkan Alıcı, genç kadının ölüsünün kameralara takılmadan o evden çıkartılabileceğini ileri sürdü. Mervenur'un kaybolduğu evle ilgili yeni bir detayı gündeme taşıyan komşu Kaan, narkotik polisi tarafından Cüneyt'in evine baskın yapıldığı ve bu sırada mahalleyi çok ağır bir kokunun sardığı bilgilisini aktardı.