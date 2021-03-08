Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat ölü olarak bulundu

20 yaşındaki bir çocuk annesi Mervenur Polat, 19 Ekim 2020 tarihinde Antalya’daki evinden çıktıktan sonra Cüneyt Akyol’un iş hanındaki evinde kayboldu. Kardeşinin hayatından endişe eden abla Ebru Köse, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Görgü tanıklarının anlattıkları, genç kadının son görüldüğü yer olan Cüneyt Akyol’un evinde öldürüldüğü şüphesini akıllara getirdi. Müge Anlı ekibinin yaptığı araştırmalarında neticesinde Mervenur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alınırken Mervenur’un cansız bedeninin kurye aracılığıyla evden çıkarıldığı ortaya çıktı.

Kaan Bey, elinde görüntüler olduğu için tehdit edildiğini ancak duyarsız kalmadığını ve kendi kız kardeşinin de adının Merve olduğunu bu olayda çok düşman kazandığını ama yine de sağduyulu davrandığını belirtti. Kendisi o gün orada olmadığını ve film setinde olduğunu kanıtladığını belirtti. Motor kurye Süleyman Bey'inde gözaltına alındığı belirtildi.