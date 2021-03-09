Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat cinayetinde kan donduran detaylar! Kardeşinin sözü yürekleri dağladı
Antalya'da 4 aydır kayıp olan ve ailesinin Müge Anlı'nın programına başvurup aradığı 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın cansız bedeni bulunurken, kardeşinin sözleri yürekleri dağladı.
Antalya'da 4 aydır kayıp olan ve ailesinin Müge Anlı'nın programına başvurup aradığı 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın cansız bedeni bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan Cüneyt Akyol'un Mervenur'un cesedini paketleyip kurye ile kendi babasının evine gönderdiği, çatı katında sakladığı ortaya çıktı. Zanlı Akyol'un da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da 19 Ekim 2020 günü kayıplara karışan 20 yaşındaki bir çocuk annesi Mervenur Polat'ı arayan ablaları, atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına konuk olmuştu. Genç kadının bulunması için çalışma başlatan polis, önceki gün Mervenur'un birlikte en son görüldüğü kişi Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı.
Çapraz sorguya alınan Akyol, genç kadının cesedinin olduğu yeri söyledi. Genç kadının cesedi, zanlı Akyol'un Muratpaşa ilçesindeki babasına ait evin çatı katında bulundu. Akyol'un ifadesinde, "Mervenur ile Muratpaşa ilçesi Sinan mahallesindeki bekar evimizde birlikte kalıyorduk. 22 Ekim tarihinde uyuşturucu krizine girdik. Mervenur'un nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Krizden çıkınca Mervenur'un hareketsiz durduğunu fark ettim. Birkaç gün cesetle birlikte kaldım" dedi.
AİLEDEN DNA ALINDI
Akyol ifadesinde cesedin kokmaya başlayınca paket yapmaya karar verdiğini söyledi. Bulduğu özel poşetler ve bezler ile cesedi sardığını belirten Akyol, "Cesedi paketledikten sonra evlere paket servisi götüren motosikletli kurye arkadaşımı aradım. Mervenur'un kolideki cesedini, Altındağ Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki babamın evine götürmesini söyledim. Cesedi çatı katındaki asansör motorunun bulunduğu yere bıraktı. Ceset 4 aydır orada" diye ifade verdi.
Gelişmelerin ardından cinayet masası ekipleri evlere paket servisi yapan motosikletli kurye Süleyman A.'yı gözaltına aldı. Söz konusu adrese giden ekipler, çatı katında genç kadının cansız bedenine ulaştı.
Tanınmaz haldeki çürümüş ceset, Adli Tıp morguna kaldırıldı. Mervenur Polat'ın ailesinden DNA için örnek alındı.
6 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili aralarında Cüneyt Akyol ve Süleyman A.'nın da bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Genç kadını son gören kişiler arasında bulunan G.H., İstanbul'da katıldığı Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı. Süleyman A.'nın "Bana paketi eve bırak dedi. Ben ceset olduğunu bilmiyordum" diye ifade verdiği kaydedildi.
'EN AZINDAN MEZARI OLACAK'
Kardeşinin ölüm haberini alan Kenan Polat ve kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Ağabey Kenan Polat, "En azından kardeşimin cesedi bulundu. Gidip dua edeceğimiz bir mezarı olacak" dedi.