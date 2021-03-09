Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat cinayetinde kan donduran detaylar! Kardeşinin sözü yürekleri dağladı





6 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili aralarında Cüneyt Akyol ve Süleyman A.'nın da bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Genç kadını son gören kişiler arasında bulunan G.H., İstanbul'da katıldığı Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı. Süleyman A.'nın "Bana paketi eve bırak dedi. Ben ceset olduğunu bilmiyordum" diye ifade verdiği kaydedildi.