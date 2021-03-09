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Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat cinayetinde kan donduran detaylar! Kardeşinin sözü yürekleri dağladı

'da 4 aydır kayıp olan ve ailesinin 'nın programına başvurup aradığı 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni 'ın cansız bedeni bulunurken, kardeşinin sözleri yürekleri dağladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2021
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Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat cinayetinde kan donduran detaylar! Kardeşinin sözü yürekleri dağladı

'da 4 aydır kayıp olan ve ailesinin 'nın programına başvurup aradığı 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni 'ın cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 'un Mervenur'un cesedini paketleyip kurye ile kendi babasının evine gönderdiği, çatı katında sakladığı ortaya çıktı. Zanlı Akyol'un da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da 19 Ekim 2020 günü kayıplara karışan 20 yaşındaki bir çocuk annesi Mervenur Polat'ı arayan ablaları, 'de yayınlanan "" programına konuk olmuştu. Genç kadının bulunması için çalışma başlatan polis, önceki gün Mervenur'un birlikte en son görüldüğü kişi Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı.


Çapraz sorguya alınan Akyol, genç kadının cesedinin olduğu yeri söyledi. Genç kadının cesedi, zanlı Akyol'un ilçesindeki babasına ait evin çatı katında bulundu. Akyol'un ifadesinde, "Mervenur ile Muratpaşa ilçesi Sinan mahallesindeki bekar evimizde birlikte kalıyorduk. 22 Ekim tarihinde uyuşturucu krizine girdik. Mervenur'un nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Krizden çıkınca Mervenur'un hareketsiz durduğunu fark ettim. Birkaç gün cesetle birlikte kaldım" dedi.

AİLEDEN DNA ALINDI
Akyol ifadesinde cesedin kokmaya başlayınca paket yapmaya karar verdiğini söyledi. Bulduğu özel poşetler ve bezler ile cesedi sardığını belirten Akyol, "Cesedi paketledikten sonra evlere paket servisi götüren motosikletli kurye arkadaşımı aradım. Mervenur'un kolideki cesedini, Güllük Caddesi'ndeki babamın evine götürmesini söyledim. Cesedi çatı katındaki asansör motorunun bulunduğu yere bıraktı. Ceset 4 aydır orada" diye ifade verdi.

Gelişmelerin ardından cinayet masası ekipleri evlere paket servisi yapan motosikletli kurye Süleyman A.'yı gözaltına aldı. Söz konusu adrese giden ekipler, çatı katında genç kadının cansız bedenine ulaştı.


Tanınmaz haldeki çürümüş ceset, morguna kaldırıldı. Mervenur Polat'ın ailesinden DNA için örnek alındı.


6 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili aralarında Cüneyt Akyol ve Süleyman A.'nın da bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Genç kadını son gören kişiler arasında bulunan G.H., İstanbul'da katıldığı Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı. Süleyman A.'nın "Bana paketi eve bırak dedi. Ben ceset olduğunu bilmiyordum" diye ifade verdiği kaydedildi.



'EN AZINDAN MEZARI OLACAK'
Kardeşinin ölüm haberini alan Kenan Polat ve kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Ağabey Kenan Polat, "En azından kardeşimin cesedi bulundu. Gidip dua edeceğimiz bir mezarı olacak" dedi.

Mervenur Polat ölü bulundu! Cesedini kurye ile eve gönderdi MERVENUR POLAT ÖLÜ BULUNDU! CESEDİNİ KURYE İLE EVE GÖNDERDİ
Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat ölü olarak bulundu MÜGE ANLI'DA ARANAN MERVENUR POLAT ÖLÜ OLARAK BULUNDU

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