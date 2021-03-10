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Antalya’da Mervenur'u neden öldürdün?' sorusuna, "Sonra gelin anlatayım" cevabı verdi

’da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken, bir binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan 20 yaşındaki 'ı iple boğarak öldüren ’un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Akyol gazetecilerin, "Mervenur'u neden öldürdün?" sorusuna, "Sonra gelin anlatayım" karşılığını verdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Antalya’da Mervenur'u neden öldürdün?' sorusuna, Sonra gelin anlatayım cevabı verdi

'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi 'ın, geçen pazar günü ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu.

Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya 'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti.

Polis olayla ilgili ile F.T., İ.H.Ş., A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Mervenur Polat'ın cenazesi, işlemlerin ardından götürüldüğü 'de toprağa verildi. Bugün sabah saatlerinde ise Z.U. adlı kadın da gözaltına alındı.

İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda Cüneyt Akyol, Mervenur Polat'ı öldürdüğünü itiraf etti. Akyol, olay günü Muratpaşa ilçesi 'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Cüneyt Akyol, tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti.

CESEDİ KURYEYLE GÖNDERMİŞ

Olayın ardından Cüneyt Akyol'un, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi.

Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıdığı, motosikletle bu şekilde C.A.'nın 'nde babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıktı. S.G.'nin, ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini söylediği belirtildi.

40 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞ

Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü saptandı. Cesedin, yaklaşık 4.5 aylık olduğu kaydedildi.

'SONRA GELİN ANLATAYIM'

Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cüneyt Akyol, gazetecilerin "Mervenur'u neden öldürdün?" sorusuna, "Sonra gelin anlatayım" karşılığını verdi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında çelik yelek giydirildiği dikkati çekti.

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