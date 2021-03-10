Antalya’da Mervenur'u neden öldürdün?' sorusuna, "Sonra gelin anlatayım" cevabı verdi

Polis olayla ilgili Cüneyt Akyol ile F.T., İ.H.Ş., A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Mervenur Polat'ın cenazesi, işlemlerin ardından götürüldüğü Kayseri'de toprağa verildi. Bugün sabah saatlerinde ise Z.U. adlı kadın da gözaltına alındı.