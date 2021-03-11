Katil Cüneyt Akyol Mervenur Polat'ın cesedini bu pencereden atmış! Komşusu Kaan Asilzade açıkladı

CESEDİ KURYEYLE GÖNDERDİ

Olayın ardından Cüneyt Akyol'un, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini, bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıyarak Akyol'un ailesinin oturduğu apartmana getirdiği saptandı. Akyol'un burada cesedi alıp, çatı katına çıkardığı tespit edildi.



"CİNAYETİ BEN İŞLEDİM"

Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü. Cüneyt Akyol savcılıktaki ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, diğer arkadaşlarının olayla ilgisi olmadığını söyledi. Olay günü kız arkadaşının yanında G.H. adlı arkadaşını aradığını ifade eden Cüneyt Akyol, "G.H.'ye, Mervenur ile ilişkiye girmeyi teklif ettim. Mervenur Polat erkekliğimle ilgili ağır hakaretlerde bulunarak, 'Sen erkek değil misin?' deyince kendimden geçtim. Onu iple boğduktan sonra folyoya sardım. Ardından paket servis işi yapan arkadaşımı arayarak, babamın evine yıkanacak kirli kıyafetlerimi bırakmasını istedim. Arkadaşım, Mervenur'un cesedini alıp babamın evinin önüne bıraktı. Ben de folyoya sarılı cesedi omuzlayarak asansör dairesine götürdüm. Dairenin anahtarını da öncesinde babamdan almıştım. Cesedi oraya bıraktıktan sonra ayrıldım. Diğerlerinin bu cinayetle alakası yok. Cinayeti ben işledim" dedi.