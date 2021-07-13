Müge Anlı’da çözülmüştü! Mervenur Polat’ın katili hakim karşısına çıktı! Cinayet nedeni…
18 Ekim 2020 tarihinde Antalya'da kaybolan 20 yaşındaki Mervenur Polat'ın ailesi, kaybın dördüncü ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk olmuş ve kızlarının bulunmasını istemişti. Müge Anlı yayınında gelen itiraf sonrası katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakim karşısına çıkan sanıklar Cüneyt Akyol, Gökhan Hamurcu, Aziz Kaya, Ferdi Tanrıverdi şoke eden ifadelerde bulunurken cinayet nedeni kan dondurdu.
Antalya'da 18 Ekim 2020 tarihinde kaybolduktan 4 ay sonra ailesinin Müge Anlı'nın programına başvurup aradığı ve 8 Mart tarihinde cesedi tanınmaz halde bulunan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın katil zanlıları hakim karşısına çıktı. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt Akyol, Gökhan Hamurcu, Aziz Kaya, Ferdi Tanrıverdi tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar İbrahim Ş. ve kurye Süleyman G. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada öldürülen Mervenur Polat'ın annesi Güler Polat, babası Atilla Polat ve avukatları şikayetçi bölümünde yer aldı.
CİNAYETİN NEDENİ...
Duruşmada SEGBİS üzerinden ifade veren katil zanlısı Cüneyt Akyol, sanıkların tamamının uyuşturucu kullandığını söyledi. Cinayet anına ilişkin ise Akyol, "Ben suçumu kabul ediyorum. Bunun cezasını ölene kadar çekeceğim. Mervenur sabah evime geldiğinde ağlıyordu. Burada herkes günahını kabul etmek yerine suçu birbirine atıyor. Gökhan Mervenur ile birlikte olduktan sonra aşağıya indi. Mervenur sonra bana 'Senin kız arkadaşın yok mu?" dedikten sonra hakaret etti." dedi.
Bu hakaretin ardından kendisini kaybettiğini ileri süren Cüneyt Akyol, "Onu çamaşır ipi ile boğdum. Cesedi diğerlerini görmemesi için lavabonun altına sakladım" şeklinde konuştu.
"10 GÜN CESETLE BİRLİKTE KALDIM"
Cüneyt Akyol korkunç cinayetin ardından ceset ile birlikte 10 gün evde kaldığını söyledi. Cinayetin ardından cesedi çarşafa sardığını da belirten Akyol, "Daha sonra kokmaması ve kokunun çevreden duyulmaması için streç ve naylon ile sardım. Bu şekilde evde günlerce sakladım" dedi. Akyol daha sonra cesedi evden çıkarmak için daha önceden tanıdığı kurye Süleyman G'yi arayıp "Evde kirli çamaşırlarım var. Anneme götüreceğim. 'Sen motosikletinle yardım et" dedim. Süleyman beni annemin evinden aldı. Cesedin bulunduğu bekar evime gittim. İkinci kattan sarılı cesedi aşağıya attım. Sonra ben aşağıya indim. Cesedi bacak aramıza koyduk. Güllük Caddesi'ndeki babamın evine gittik. Burada cesedi motordan sırtıma alıp çatı katına çıkardım" dedi. Katil zanlısı Akyol, cinayeti işlediğini ancak Mervenur Polat'a tecavüz etmediğini tekrarladı.
SANIKLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI
Daha sonra diğer tutuklu sanıklar Gökhan Hamurcu, Aziz Kaya, Ferdi Tanrıverdi ve tutuksuz olarak yargılanan İbrahim Ş. birbirlerini suçlamaları dikkat çekti. Kurye Süleyman G. ise taşıdığı paketin ceset olduğunu bilmediğini söyledi. Sadece motora koyup Cüneyt Akyol'un babasının evinin önüne bıraktığını söyledi.
"HEPSİNDEN ŞİKAYETCİYİZ"
Daha sonra söz alan Mervenur Polat'ın annesi Güler Polat, "Olay günü sabahı kızım Mervenur beni telefonla arayarak; "Anne ağzımdan burnumdan kan geliyor. Devrim beni alsın ve sana bıraksın." dedi. Ben Devrim'i aradım. Cevap vermedi. Mervenur'un aradığı telefon numarasını aradım. Ferdi çıktı. Mervenur'un bir şeyi yok gitti" dedi. Meğer yalan söylemiş. Sanıkların tamamından şikayetçiyim" dedi. Baba Atilla Polat da kızlarının ölümüne sebep olan tüm sanıklardan davacı ve şikayetçi olduğunu yeniledi. Duruşma sonunda kurye Süleyman G'nin adli kontrolünü kaldırdı. Tutuklu sanıkların tamamının tutukluluk hallerini devamına kara vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Duruşma sonrası adliye önünde konuşan anne Güler Polat gözyaşlarına boğuldu. Kızının olay günü sabahı kendisini telefonla aradığını yenileyen acılı anne gözyaşları içinde, "Kızım telefonda ağzımdan burnundan kan geldiğini söylüyordu. Bunların hepsi o an kızıma şiddet uygulamışlar.
Cinayeti ortak işlemişler. Hepsinden şikayetçiyim. 6 yaşındaki torunumu annesiz bıraktılar. Adalete güveniyorum" dedi. Baba Atila Polat'ta adaleti güvendiğini yeniledi. Ailenin avukatı Buğra Kağan Oğuz da sanıkların cinayeti ortak işlediklerini hepsini çelişkili ifadeler verdiğini söyledi.
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