Müge Anlı’da çözülmüştü! Mervenur Polat’ın katili hakim karşısına çıktı! Cinayet nedeni…

"10 GÜN CESETLE BİRLİKTE KALDIM"

Cüneyt Akyol korkunç cinayetin ardından ceset ile birlikte 10 gün evde kaldığını söyledi. Cinayetin ardından cesedi çarşafa sardığını da belirten Akyol, "Daha sonra kokmaması ve kokunun çevreden duyulmaması için streç ve naylon ile sardım. Bu şekilde evde günlerce sakladım" dedi. Akyol daha sonra cesedi evden çıkarmak için daha önceden tanıdığı kurye Süleyman G'yi arayıp "Evde kirli çamaşırlarım var. Anneme götüreceğim. 'Sen motosikletinle yardım et" dedim. Süleyman beni annemin evinden aldı. Cesedin bulunduğu bekar evime gittim. İkinci kattan sarılı cesedi aşağıya attım. Sonra ben aşağıya indim. Cesedi bacak aramıza koyduk. Güllük Caddesi'ndeki babamın evine gittik. Burada cesedi motordan sırtıma alıp çatı katına çıkardım" dedi. Katil zanlısı Akyol, cinayeti işlediğini ancak Mervenur Polat'a tecavüz etmediğini tekrarladı.