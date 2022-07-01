’Kripto Kraliçe’ Ruja Ignatova FBI’ın en çok aranan 10 kişilik listesinde! Binlerce kişiyi dolandırdı

BBC için haberi takip eden Jamie Bartlett, FBI listesinin, 2017 yılında Ignatova'nın sırra kadem basması sonrası en önemli gelişme olduğunu söyledi.

Bartlett, dolandırıcı kadının bulunamamasının en önemli sebebi olarak, en az 500 milyon dolarla kaçmış olmasını gösteriyor.