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'Kripto Kraliçe' Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde! Binlerce kişiyi dolandırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2022
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’Kripto Kraliçe’ Ruja Ignatova FBI’ın en çok aranan 10 kişilik listesinde! Binlerce kişiyi dolandırdı

'Kripto Kraliçe' olarak tanınan Ruja Ignatova adlı azılı dolandırıcı, FBI'ın en fazla aranan 10 kişilik listesine alındı. Ignatova, Bitcoin'e rakip çıkacak bir kripto para birimi geliştirdiğini belirterek binlerce insanı milyarlarca euro dolandırdı ve ortadan kayboldu.

'Ağustos 2014 ile Mart 2017 seneleri arasında Pakistan'dan Brezilya'ya, Kanada'dan Norveç'e ve hatta Filistin'e, onlarca ülkeden milyarlarca euronun OneCoin'e aktığı hesaplanıyor.

SAADET ZİNCİRİ

OneCoin soygununun başarısı, yalnızca bir sahte kripto para birimi değil aynı zamanda bir saadet zinciri olmasına bağlanıyor.

Ponzi olarak anılan bu sistemle 2017'de ortadan kaybolana dek, Ignatova 4 milyar dolar elde etti.

MÜKEMMEL ZAMANLAMA

Manhattan Federal Savcısı Damian Williams, Ignatova'nın kripto para birimlerinin ilk yıllarındaki kafa karışıklığını mükemmel bir zamanlama ile dolandırıcılık planı için kullandığını söyledi.

FBI kaçak isimleri 'en çok arananlar listesine', geniş toplumdan ihbar yardımı alabilmek için ekliyor.

100 BİN DOLAR ÖDÜL

Federal Soruşturma Bürosu, Bulgar kadının tutuklanmasına katkı sağlayacak bilgiye 100 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

BU LİSTEDEKİ TEK KADIN

Ignatova hakkında 2019 yılında sekiz farklı bankacılık suçu ile dava açıldı. Ruja Ignatova bu listedeki tek kadın durumunda bulunuyor.

BBC için haberi takip eden Jamie Bartlett, FBI listesinin, 2017 yılında Ignatova'nın sırra kadem basması sonrası en önemli gelişme olduğunu söyledi.

Bartlett, dolandırıcı kadının bulunamamasının en önemli sebebi olarak, en az 500 milyon dolarla kaçmış olmasını gösteriyor.

Gazeteci, Bulgar kadının yüksel kalite kimlikler kullandığını ve görünüşünü değiştirdiğine inanıldığını da söylüyor.

Ignatova son kez 2017 yılında Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binerken görüldü.

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