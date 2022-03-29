İstanbul’da bir su borusu daha patladı! Bakım diye gittiler sokakları rezil ettiler

BÜYÜKÇEKMECE'DE DE AYNI REZİLLİK

İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor. Bu defa da CHP'li İBB'nin yönetimindeki İSKİ vatandaşı mağdur etti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Çakmaklı Mahallesi Yolu üzerinde, iddiaya göre, İSKİ'ye ait depoda boruda patlama oldu.