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İstanbul'da bir su borusu daha patladı! Bakım diye gittiler sokakları rezil ettiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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İstanbul’da bir su borusu daha patladı! Bakım diye gittiler sokakları rezil ettiler

CHP'li İBB'nin yönettiği İstanbul'da gün geçmesin ki bir sorun yaşanmasın. İSKİ sokak aralarındaki su borularını patlatmaya devam ediyor. Bayrampaşa'daki çöken yolda bakım yapılırken su borusu patladı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde çöken yolda yapılan bakım çalışmasında iş makinesinin patlattığı borudan çıkan su metrelerce yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Muratpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta çöken yolda yaptığı bakım çalışması kapsamında bir iş makinesi yolu kırmaya başladı. Bu sırada patlayan borudan çıkan su metrelerce yükseldi.

Şebeke suyunun kesilmesinin ardından onarım çalışmasına başlandı.

Borunun patladığı ve suyun yükseldiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE DE AYNI REZİLLİK

İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor. Bu defa da CHP'li İBB'nin yönetimindeki İSKİ vatandaşı mağdur etti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Çakmaklı Mahallesi Yolu üzerinde, iddiaya göre, İSKİ'ye ait depoda boruda patlama oldu.

SULAR YOLA TAŞTI TAHLİYE 1 SAAT SÜRDÜ

Patlama sonrasında borudan akan sular yola taştı. Kısa sürede kanallarında tıkanmasıyla yol ortasında ve çevresinde su birikintileri oluştu. Ekiplerin su tahliyesi yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saat boyunca yol trafiğe kapatıldı. Tıkanan kanalizasyonların da açılmasıyla yol tekrar normale döndü.

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