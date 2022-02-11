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İSKİ vidanjöründen skandal! Boş araziye atık su

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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İSKİ vidanjöründen skandal! Boş araziye atık su

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne bağlı bir vidanjörün Çatalca’da boş araziye atık suları döktüğü görüldü. Çatalca’da kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.

İSKİ'ye ait bir vidanjörün boş araziye atık suları döktüğü iddia edildi. Çatalca'da kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı bir vidanjörün Çatalca'da boş araziye atık suları döktüğü iddia edildi.

İş makinasının atık suları boş araziye döktüğü görüntüler tepkilere yol açtı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde İSKİ'ye ait olduğu belirtilen bir iş makinasın boş araziye atık suları döktüğü görülüyor.

Görüntülerde atık suların boş araziye döküldüğü, bir işçinin ise iş makinasının başında durduğu görülüyor.

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