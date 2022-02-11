İSKİ vidanjöründen skandal! Boş araziye atık su

İSKİ'ye ait bir vidanjörün boş araziye atık suları döktüğü iddia edildi. Çatalca'da kameralara yansıyan görüntüler tepkilere yol açtı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı bir vidanjörün Çatalca'da boş araziye atık suları döktüğü iddia edildi.