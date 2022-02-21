Son dakika: Büyükada’da İSKİ borusu patladı! Su metrelerce yükseğe fışkırdı
Son dakika haberine göre Büyükada’da İSKİ borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırırken, bazı daireler basınçlı su nedeniyle olumsuz etkilendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Patlamanın etkisiyle tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle basınçlı su kesilirken, sokak üzerinde bulunan bazı daireler olumsuz etkilendi.
İSKİ borusunun patlaması sonucu tazyikli suyun fışkırma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, basınçlı suyun metrelerce yükseldiği görülüyor.
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