Büyükçekmece’de İSKİ borusu patladı! Dereye dönen yol araç trafiğe kapandı
YAŞAM İHA
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde İSKİ’nin borusunun patlaması sebebiyle Çakmalı yolunu su bastı. Baskın sebebiyle hemen hemen 1 saat boyunca yol trafiğe kapandı.
İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor. Bu defa da CHP'li İBB'nin yönetimindeki İSKİ vatandaşı mağdur etti.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Çakmaklı Mahallesi Yolu üzerinde, iddiaya göre, İSKİ'ye ait depoda boruda patlama oldu.
SULAR YOLA TAŞTI
Patlama sonrasında borudan akan sular yola taştı.
TAHLİYE 1 SAAT SÜRDÜ
Kısa sürede kanallarında tıkanmasıyla yol ortasında ve çevresinde su birikintileri oluştu. Ekiplerin su tahliyesi yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saat boyunca yol trafiğe kapatıldı. Tıkanan kanalizasyonların da açılmasıyla yol tekrar normale döndü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...
- 5.000 TL'ye kadar faizsiz, 10.000 TL'ye kadar %0,99 faiz oranı fırsatı! ING ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
- MEB personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? MEB aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist başvuru şartları ve kadro dağılımı
- Erhan Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu'nun oynadığı diziler ve filmler nelerdir?
- Bekçi alımı için beklenen açıklama: 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- TOKİ'den %22 indirim: 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru nasıl yapılır? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir?
- Milli maç bugün mü? 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Play-off yarı final maçı hangi kanalda?
- MEB 1.588 personel alımı başladı mı, ne zaman? MEB personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Aşçı, aşçı yardımcısı...
- Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Kemal Özcanlı aslen nereli ve kaç yaşında?
- Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Acun Ilıcalı...
- Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 21 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
- TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü ve deyim yoktur?