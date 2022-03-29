İzmir’de yürekleri ağızlara getiren magandalık kamerada! Çocuklara aldırmadan pompalı tüfekle ateş açtılar
YAŞAM İHA
İzmir'de, düğün konvoyundaki pompalı tüfekli magandalar yürekleri ağızlara getirdi. Konvoydakiler pompalıyla ateş açtığı sırada, yakındaki bir evin balkonunda çocukların da olması gözlerden kaçmazken, ateş açan şahısların kimliklerinin tespit ediği öğrenildi. Dehşete düşüren anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay geçen Pazar günü İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi'nde yaşandı.
Düğün konvoyu sokağa geldiği sırada orada bekleyenler ile konvoydaki arabalardan inen magandalar, ellerindeki pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş açmaya başladı.
BALKONDAKİ ÇOCUKLAR TEHLİKEYLE BURUN BURUNA KALDI
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken ateş açıldığı esnada yakındaki bir evin balkonunda çocukların bulunması yürekleri ağızlara getirdi.
JANDARMA HAREKETE GEÇTİ
Olayda şans eseri herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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