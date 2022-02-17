İSKİ’nin su zammı teklifine ret! Yüzde 170’lere varan teklif AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Eğer onların teklifi kabul edilse İstanbullu gereksiz bir su zammı ile karşı karşıya kalacaktı. İdarenin bir teklifi vardı, biz de onları aldık ve denetlik ve bu zammın fazla olacağını düşündük. Burada imkan dahilinde yetebileceği ile devam etmek gerekir. Bizim zammı düşürelim teklifini CHP kabul etmedi."

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