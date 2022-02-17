İSKİ'nin su zammı teklifine ret! Yüzde 170'lere varan teklif AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen yüzde 175'lik su zam teklifi AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Selim Bilmen değerlendirdi.
Selim Bilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Dün İBB Meclisi İSKİ'nin su zamları teklifi için toplandı. CHP'nin getirdiği teklifte yüzde 172 zam vardı. Biz bu zammın fazla olduğunu belirttik. Biz de yüzde 43 ila yüzde 55 arasında bir zammın uygun olacağını önerdik.
İSKİ'nin işletme giderleri açısından elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve kimyasal üründeki artışlar nedeniyle yüzde 43 ila yüzde 55'lik artışın yeterli olacağını söyledik ve fikrimizi öğrendik. CHP bu konuda ısrarcı olunca bizde bunu reddettik. Bizim teklifimize karşı siyasi bir algı yapmaya çalıştılar.
"Biz zam teklif etmiyoruz" gibi ifadeler kullandılar. Bunun üzerine bir teklif yoksa bir gündem yoksa bitirelim denilince tekrar tekliflerini görüşme işine geldiler. Siyasi bir algı yapmaya çalıştılar böylelikle.
Eğer onların teklifi kabul edilse İstanbullu gereksiz bir su zammı ile karşı karşıya kalacaktı. İdarenin bir teklifi vardı, biz de onları aldık ve denetlik ve bu zammın fazla olacağını düşündük. Burada imkan dahilinde yetebileceği ile devam etmek gerekir. Bizim zammı düşürelim teklifini CHP kabul etmedi."
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