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Büyükçekmece’de İSKİ borusu patladı! Dereye dönen yol araç trafiğe kapandı

İHA
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Giriş: 22.03.2022 16:12
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde İSKİ’nin borusunun patlaması sebebiyle Çakmalı yolunu su bastı. Baskın sebebiyle hemen hemen 1 saat yol trafiğe kapandı.

İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor. Bu defa da CHP'li İBB'nin yönetimindeki İSKİ vatandaşı mağdur etti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Çakmaklı Mahallesi Yolu üzerinde, iddiaya göre, İSKİ'ye ait depoda boruda patlama oldu.

SULAR YOLA TAŞTI

Patlama sonrasında borudan akan sular yola taştı.

TAHLİYE 1 SAAT SÜRDÜ

Kısa sürede kanallarında tıkanmasıyla yol ortasında ve çevresinde su birikintileri oluştu. Ekiplerin su tahliyesi yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saat boyunca yol trafiğe kapatıldı. Tıkanan kanalizasyonların da açılmasıyla yol tekrar normale döndü.

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