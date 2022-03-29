İzmir'deki çocuk heykellerine saldırı! Başları kırılarak denize atıldı
27 Mart gecesi bir şüpheli İzmir'in Dikili ilçesindeki çocuk heykellerine saldırdı. Parkta yer alan "Yaşayan Heykeller" isimli 4 çocuk heykelinin başını kırarak denize atan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Dikili Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Caddesi'ndeki 75. Yıl Parkı'na 27 Mart gecesi giren şüpheli, parkta yer alan "Yaşayan Heykeller" isimli 4 çocuk heykeline saldırdı.
Şüphelinin heykellerin başını kırarak denize attığı anları parktaki güvenlik kamerası kaydetti.
Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
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