İzmir’deki çocuk heykellerine saldırı! Başları kırılarak denize atıldı

Parktaki heykellere daha önce de zarar verildiğini ifade eden Kırgöz, "Parklarımızdaki kameralar 7/24 çalışıyor. Bu zararı veren kişi tespit edilip hakkında yasal işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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