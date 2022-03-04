Hiç ikamet etmediği yerden borcu çıktı! İSKİ yetkilerinin verdiği cevap boşanmaya neden oluyordu

Fakat bugün ise benim banka hesaplarıma haciz koyulmuş ve eşim beni boşamak istiyor neden diye sorduğumda ise 'Sen zamanında esnaflık yaparken bir yere imzamı attın ya da bir kadına ev mi açtın?' gibi sözler söyledi. Ben de bunun üzerine Kastamonu'dan daha önce ikamet ettiğim eve geldim. İSKİ'ye gittiğimde ise senin adına böyle bir borç var öde ve kurtul dediler" diye konuştu.