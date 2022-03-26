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Ekrem İmamoğlu’nun kar kıyametinde kalkan balığı sefasının faturası İBB çalışanlarına kesildi

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Ekrem İmamoğlu’nun kar kıyametinde kalkan balığı sefasının faturası İBB çalışanlarına kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB ) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluyu 26 saat boyunca kar altında mahsur bırakıp Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'la Rumeli Kavağı'nda kalkan balığı sefasına gitmişti. Skandal olayın faturası, görüntüleri çeken şahsın İBB'de çalışan komşularına kesildi. 2 personelin işine son verildi.

Vatandaşın karla mücadele ettiği anlarda balık keyfiyle büyük tepki toplayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayı önce inkar etti, sonra görüntülerin ortaya çıkması üzerine etraftaki işyeri kameralarıyla kendisini görüntüleyen vatandaşa suç isnat etmişti.

İMAMOĞLU 46 BİN LİRALIK REZALETİN FATURASINI İŞÇİLERDEN ÇIKARDI

İmamoğlu, görüntüsünü çeken kişinin komşuları olan İBB personellerini işten çıkarttırdı.

Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan Osman Turan 3 gün önce, Saim Tanır ise önceki gün İBB İnsan Kaynaklarına davet edilerek "üst yönetim tarafından alınan kararla işinize son verildi" denildi.

Öte yandan İBB Başkanı gizli bir şekilde gittiği balıkçıda yenilen kalkan için 46 bin TL'lik fatura kesilmişti.

BAKAN VARANK:KARLA MÜCADELE BALIK TUZLAYARAK YAPILMAZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun balıkçı sefasına şu sözlerle tepkisini göstermişti:

"Dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor"

İstanbul kar altında! Ekrem İmamoğlu balıkçıda İSTANBUL KAR ALTINDA! EKREM İMAMOĞLU BALIKÇIDA

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