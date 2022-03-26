Ekrem İmamoğlu’nun kar kıyametinde kalkan balığı sefasının faturası İBB çalışanlarına kesildi

Öte yandan İBB Başkanı gizli bir şekilde gittiği balıkçıda yenilen kalkan için 46 bin TL'lik fatura kesilmişti.

BAKAN VARANK:KARLA MÜCADELE BALIK TUZLAYARAK YAPILMAZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmamoğlu'nun balıkçı sefasına şu sözlerle tepkisini göstermişti:

"Dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor"