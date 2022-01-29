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İngiliz Büyükelçi ile ne konuştular? Liyakat ve tecrübe neden tasfiye edildi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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İngiliz Büyükelçi ile ne konuştular? Liyakat ve tecrübe neden tasfiye edildi?

İstanbul’da geçtiğimiz pazartesi günü kar felaketi yaşadı. Vatandaşlar saatlerce yolda kalırken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile balığa gittiği ve 3 saat beraber olduğu ortaya çıktı. Önce 1 saatlik mola olarak verilen balık keyfi dün 2 saate çıktı. Fotoğraflar eski diye savununlar ölüm sessizliğine girerken CHP yönetimi balık sefasına sahip çıktı MOBESE görüntüleri üzerinden siyasi hamleye kalkıştı. Peki Ekrem İmamoğlu İngiliz Büyükelçi ile ne konuştu? İBB’deki tecrübeli kadrolar neden tasfiye edildi? İstanbullu karda felaketi yaşarken balık keyfi ne anlama geliyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Mahmut Övür ile Merve Şebnem Oruç ile akademisyen Zakir Avşar değerlendirdi.

Gazeteci Mahmut Övür'ün öne çıkan açıklamaları:

"CHP'nin Ekrem İmamoğlu üzerinden başlattığı siyasi yürüyüş için büyük bir kırılma noktası yaşandı. Belediyecilik ve hizmet açısında ciddi bir fiyasko yaşandı. Halkın yaşadığı felaketten daha büyük bir felaketin önüne geçildi. Hizmet üretmeyen farklı ilişkiler kuran algılar üzerinde siyaset yapan bir anlayışın iflası oldu.

Türkiye'yi belki de bundan kurtarabilecek bir tablo ile karşı karşıya kaldık. İşte bu yüzden çok daha önemli ve derin. İmamoğlu, 'İstanbullunun yaşadığı kar felaketi kadar önemli bir görüşme' diyor. Aslında bu görüşme Türk siyaseti açısından çok büyük bir felaket.

İngilizlerin İmamoğlu'na ilgisi ve bu kadar yakın ilişki kurulması hayra alamet değil. Burada başka bir hikaye ve operasyon olduğunu düşünüyorum. Bu durum CHP içerisindeki fotoğrafı önüne koydu insanların. Milleti troll diye suçlayanlar, sanatçılar yalanın aleti oldular. Bu durum bir iç hesaplaşmaya döndü."

Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar'ın öne çıkan sözleri:

"Ekrem İmamoğlu, devletin yetkililerine herhangi bir bilgi vermeden uluslararası bir görüşme planlamıştır. Ve kendi partisinin yetkililerine bir bilgi vermeden böyle bir görüşmeyi yapmıştır. Oyla devlet geleneğinde ve parti kültüründe bunlar bir hiyerarşi içerisinde bilgilendirilir.

Büyükelçiler kendi ülkelerini temsil ederler ve kendi ülkelerinin çıkarları için görev yaparlar. Buna istihbarat temini de dahildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıradan bir adam değildir. Yaptığı görüşmeyi kendi partisine mutlaka bildirmesi gerekiyor.

Parti içerisinde bir adaylık çekişmesi var ve herkesin herkesi takip ettiği anlaşılıyor. Bu bilgilerinde sızdığı ortaya kondu. Bu görüntüleri kim servis etti görmek lazım. Biz bu görüşmenin içeriği ile ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Başka konulara değil yemekte ne konuşulduğu bizim için önemli olan konudur."

Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç'un ifadeleri:

"Eğer Ekrem İmamoğlu ve İngiliz Büyükelçi aile olarak tanışıyorlarsa eğer çocukluk arkadaşlarıysa bize bilgi vermesinler ama burada farklı bir durum. Görüşme hem çok şaşırtıcı hem de teamüllere aykırı. İmamoğlu görüşmenin kişisel bir görüşme olmadığını açıklamalarıyla ortaya koyuyor.

Görüşme önce inkar edildi, görüntüler oraya çıkınca kişisel verilimiz ortaya saçıldı diyerek olay başka yerlere getirildi. MOBESE görüntülerine isteyen her vatandaş ulaşıp izleyebilir. "Bu görüntüler servis edildi" diyemeyiz. Ayrıca Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı ve tabi ki onu takip edeceğiz. Sizin özel hayatınıza dokunmadığımız müddetçe elbette sizi takip edeceğiz.

Bu görüşme neden makamda gerçekleşmedi? Burada bir şey mi saklanıyor? Bunları insanlar gerçekten merak ediyor. Bu görüşmede temenni ederim CHP'nin adayı kim olacak? ya da Millet İttifakı'nın adayı kim olacak gibi konulur konuşulmamıştır. Hemen hemen kimsenin bu buluşmadan haberi olmadığını anlamış bulunmaktayız."

İngiliz Büyükelçi ile ne konuştular? İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ İLE NE KONUŞTULAR?
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