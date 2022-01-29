İngiliz Büyükelçi ile ne konuştular? Liyakat ve tecrübe neden tasfiye edildi?

Parti içerisinde bir adaylık çekişmesi var ve herkesin herkesi takip ettiği anlaşılıyor. Bu bilgilerinde sızdığı ortaya kondu. Bu görüntüleri kim servis etti görmek lazım. Biz bu görüşmenin içeriği ile ilgili bir bilgiye sahip değiliz. Başka konulara değil yemekte ne konuşulduğu bizim için önemli olan konudur."