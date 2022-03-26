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Büyükada’da 4 katlı tarihi otelde yangın çıktı! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Büyükada’da 4 katlı tarihi otelde yangın çıktı! O anlar kamerada

Büyükada'da 1908 senesinden bu hizmet sunan dört katlı otelde elektrik panolarında yangın meydana geldi. Oteldeki vatandaşlar tahliye edilirken, alevler kısa süre kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyükada'da 1908 senesinden bu yana hizmet sunan 4 katlı otelinde saat 15.15 sularında elektrik panolarından dumanlar çıkmaya başladı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Otelde kalanlar tahliye edilirken, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

OTELDE HASAR OLUŞTU

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otelde hasar meydana geldi.

Büyükada’da tarihi otelde yangın! BÜYÜKADA'DA TARİHİ OTELDE YANGIN!

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